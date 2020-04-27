10:11  27 квітня
В Чорнобильській зоні пожежі тривають, а на Житомирщині вогонь вдалося локалізувати
19:14  27 квітня
Тільки троє нардепів взяли участь в усіх голосуваннях Верховної ради під час карантину
12:50  27 квітня
Кличко звільнив Слончака за побиття поліцейського
UA | RU
UA | RU
27 квітня 2020, 20:21 5

У Зеленського вимагають пояснень через справу Гандзюк

Читайте также
на русском языке
27 квітня 2020, 20:21 5
Читайте также на русском языке
Під стінами Офісу Президента палили фаєри та вимагали відставки голови ОГПУ Ірини Венедіктової
Facebook: Хто замовив Катю Гандзюк?
Під стінами Офісу Президента палили фаєри та вимагали відставки голови ОГПУ Ірини Венедіктової

Біля Офісу Президента влаштували акцію протесту через стрімку передачу до суду справи про вбивство Катерини Гандзюк. Активісти почали збиратися на Банковій близько 19-ї години. Вони принесли з собою плакати, фаєри та ковдри, передає RegioNews.

Учасники акції заявили, що Офіс генпрокурора та СБУ діють в інтересах підозрюваних, адже розслідування не було доведено до кінця, і через брак доказів суд зможе виправдати голову Херсонської облради Владислава Мангера та його помічника Олексія Левіна. Саме їх підозрюють у замовленні та організації нападу. Люди наголосили, що у слідства було ще три місяці на роботу, а деякі слідчі дії навіть не були завершені. Зокрема, й ті, яких домоглися потерпілі.

У "розвалі” справи звинуватили генеральну прокурорку Ірину Венедіктову. Президенту ж дорікали тим, що саме він привів її до влади.

Сутичок з поліцією зафіксовано не було.

Нагадаємо, 27 квітня ОГПУ та СБУ заявили, що завершили слідство і офіційно оголосили підозрюваним про складання обвинувального акту та передачу його до суду.


Офіс генпрокурора політика кримінал Офіс президента ГПУ
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
27 квітня 2020, 11:42
У Миколаєві непрацюючі підприємці протестували проти орендної плати
24 квітня 2020, 12:41
Результати тестів на коронавірус губляться, а трупи вантажимо самі – керівниця лікарні Миколаєва
22 квітня 2020, 16:45
Шарій, Бужанський і Дубинський координуються для поширення фейків
21 квітня 2020, 18:34
Звільнення Єрмака: петиція набрала необхідну кількість голосів
23 квітня 2020, 14:11
Здорових не залишилося: у Києво-Печерській лаврі захворіли всі священики
26 квітня 2020, 17:41
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Наталія Стримовська
Олег Бегаль
Всі блоги »
Хто чим зміг: скільки українські олігархи витратили на боротьбу з коронавірусом
27 квітня 2020, 18:03
Вірусна економіка: пів мільярда гривень втратить Волинь внаслідок карантину
27 квітня 2020, 12:00
Всі публікації »
Перший рік Зе, друге пришестя Міхо та полтавські гречкосії, – НеПогода
25 квітня 2020, 15:51
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Всі відео »
Андрій Веревський
Куратор Полтавської та Кіровоградської областей по боротьбі з COVID-19
Пінчук Віктор
Куратор Дніпропетровської області по боротьбі з COVID-19
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »