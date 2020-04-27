У Зеленського вимагають пояснень через справу Гандзюк
Біля Офісу Президента влаштували акцію протесту через стрімку передачу до суду справи про вбивство Катерини Гандзюк. Активісти почали збиратися на Банковій близько 19-ї години. Вони принесли з собою плакати, фаєри та ковдри, передає RegioNews.
Учасники акції заявили, що Офіс генпрокурора та СБУ діють в інтересах підозрюваних, адже розслідування не було доведено до кінця, і через брак доказів суд зможе виправдати голову Херсонської облради Владислава Мангера та його помічника Олексія Левіна. Саме їх підозрюють у замовленні та організації нападу. Люди наголосили, що у слідства було ще три місяці на роботу, а деякі слідчі дії навіть не були завершені. Зокрема, й ті, яких домоглися потерпілі.
У "розвалі” справи звинуватили генеральну прокурорку Ірину Венедіктову. Президенту ж дорікали тим, що саме він привів її до влади.
Сутичок з поліцією зафіксовано не було.
Нагадаємо, 27 квітня ОГПУ та СБУ заявили, що завершили слідство і офіційно оголосили підозрюваним про складання обвинувального акту та передачу його до суду.
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