У Зеленського вимагають пояснень через справу Гандзюк

Під стінами Офісу Президента палили фаєри та вимагали відставки голови ОГПУ Ірини Венедіктової

Facebook: Хто замовив Катю Гандзюк?

Під стінами Офісу Президента палили фаєри та вимагали відставки голови ОГПУ Ірини Венедіктової

Біля Офісу Президента влаштували акцію протесту через стрімку передачу до суду справи про вбивство Катерини Гандзюк. Активісти почали збиратися на Банковій близько 19-ї години. Вони принесли з собою плакати, фаєри та ковдри, передає RegioNews.

Учасники акції заявили, що Офіс генпрокурора та СБУ діють в інтересах підозрюваних, адже розслідування не було доведено до кінця, і через брак доказів суд зможе виправдати голову Херсонської облради Владислава Мангера та його помічника Олексія Левіна. Саме їх підозрюють у замовленні та організації нападу. Люди наголосили, що у слідства було ще три місяці на роботу, а деякі слідчі дії навіть не були завершені. Зокрема, й ті, яких домоглися потерпілі.

У "розвалі” справи звинуватили генеральну прокурорку Ірину Венедіктову. Президенту ж дорікали тим, що саме він привів її до влади.

Сутичок з поліцією зафіксовано не було.

Нагадаємо, 27 квітня ОГПУ та СБУ заявили, що завершили слідство і офіційно оголосили підозрюваним про складання обвинувального акту та передачу його до суду.