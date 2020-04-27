Просто не стримався: звільнений заступник Кличка пояснив напад на поліцію
Ексзаступник Віталія Кличка Володимир Слончак, який потрапив у скандал через розборки з патрульними, пояснив, що, на його думку, насправді відбулося ввечері 26 квітня.
Як передає RegioNews, через кілька годин після свого звільнення уже колишній посадовець заявив, що він винен хіба що у емоційній нестриманості, адже надто серйозно відреагував на порушення з боку поліцейських. За надто бурхливу реакцію звільнений чиновник перепросив. Правоохоронці ж, за його словами, поводилися зухвало, перевищували свої повноваження і порушували закон.
Офіційна версія поліції інша: Слончаку інкримінують порушення статті 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Покаранням за це може стати до п'яти років позбавлення волі. Щоправда, сам фігурант скандалу "запевнив як юрист”, що нападу не було.
Нагадаємо, чоловіка затримали, коли він почав сварку з патрульним, у ході якої штовхнув опонента. При цьому авто зупинили через вимкнені фари, а Слончак перебував на пасажирському сидінні.
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