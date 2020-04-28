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Валерия Ясницкая журналист info@regionews.ua
28 апреля 2020, 10:40 37

Полумиллионные премии за "откат": управленцы зоны отчуждения хотели жить "красиво"

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28 апреля 2020, 10:40 37
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СБУ разоблачила коррупционный механизм при начислении премий руководителям госпредприятий, входящих в сферу управления "Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения"
СБУ разоблачила коррупционный механизм при начислении премий руководителям госпредприятий, входящих в сферу управления "Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения"

Должностные лица госпредприятий предложили председателю агентства начислять им ежеквартальные премии в размере до 500 тысяч гривен, 50% из которых обещали передавать ей, пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Голова сразу сообщила о коррупционном предложении Службе безопасности Украины и помогала разоблачить злоумышленников.

Сотрудники СБУ, в частности, задокументировали факт передачи директором одного из госпредприятий председателю агентства 210 тысяч гривен за начисление ему премии в размере более 430 тысяч гривен.

В рамках досудебного расследования уголовного производства директору ГП сообщено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления других возможных коррупционных фактов, а также законности начисления премий должностным лицам гос предприятий, входящих в управление "Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения".

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