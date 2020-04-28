Полумиллионные премии за "откат": управленцы зоны отчуждения хотели жить "красиво"
Должностные лица госпредприятий предложили председателю агентства начислять им ежеквартальные премии в размере до 500 тысяч гривен, 50% из которых обещали передавать ей, пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.
Голова сразу сообщила о коррупционном предложении Службе безопасности Украины и помогала разоблачить злоумышленников.
Сотрудники СБУ, в частности, задокументировали факт передачи директором одного из госпредприятий председателю агентства 210 тысяч гривен за начисление ему премии в размере более 430 тысяч гривен.
В рамках досудебного расследования уголовного производства директору ГП сообщено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Продолжаются следственные действия для установления других возможных коррупционных фактов, а также законности начисления премий должностным лицам гос предприятий, входящих в управление "Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения".
Читайте также: Суд отпустил мэра Покрова и денег не взял
Просто не сдержался: уволенный зам Кличко объяснил нападение на полицию
- 16:37 28 апреля Президент подписал закон о земле
- 16:26 28 апреля Львов будет погашать проценты по кредитам предприятий, которые сменили профиль в условиях карантина
- 16:22 28 апреля За руководство налоговой и таможней будут судиться
- 16:20 28 апреля Чиновника КОГА уволили за отказ подписывать договоры о закупке ИВЛ в фиктивных фирм
- 15:56 28 апреля Чиновник Минообороны "провернул" сделку со смазкой на миллион гривен
- 15:43 28 апреля Почти половина украинцев считает свой доход недостаточным
- 08:40 28 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:41 24 апреля В Николаеве неработающие предприниматели протестовали против арендной платы
- 16:45 22 апреля Результаты тестов на коронавирус теряются, а трупы грузим сами – главврач больницы Николаева
- 18:34 21 апреля Шарий, Бужанский и Дубинский координируются для распространения фейков
- 14:11 23 апреля Увольнение Ермака: петиция набрала необходимое количество голосов
- 17:41 26 апреля Здоровых не осталось: в Киево-Печерской лавре заболели все священники