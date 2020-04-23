ГСЧС: очагов горения становится все меньше
Об этом сообщает директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук, передает RegioNews.
"Благодаря принимаемым мерам, количество очагов горения и их площади в Зоне отчуждения и в Житомирской области продолжают уменьшаться. Так, в Зоне отчуждения на всех трех очагах распространения пожаров нет. Силы и средства работают по периметру и в середине ячеек, где это возможно”, - говорит Демчук.
Также он добавил, что основные усилия сейчас сосредоточены на тушении травы и лесной подстилки на участке Рудьки — Буряковка.
Продолжается создание минерализованных полос в лесных массивах, прокладка дороги для доступа пожарной техники и личного состава к очагам горения.
"В Житомирской области, на сегодняшнее утро ликвидировано два очага вблизи сел Бережесть и Гладковичі. Другие локализованные очаги не представляют угрозы, открытого огня там не наблюдается. Продолжается проливания пней и остатков древесины, а также создание минерализованных полос”, - сказал директор Департамента реагирования на ЧС.
В свою очередь председатель Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко на своей странице в Facebook написал, что в ближайшие дни пожар не будет потушен.
"Завтра последний рабочий день перед годовщиной аварии. Нужен дождь или помощь мира. Сами не справимся”, - подчеркивает он.
Напомним, информация о пожаре в Чернобыльской зоне вблизи села Владимировка Котовского лесничества поступило еще 4 апреля.
5 апреля стало известно, что в Чернобыльской зоне пожар охватил более 100 гектаров территории, ухудшился радиационный фон. Злоумышленником, по вине которого огнем уничтожено 5 га Котовского лесничества на территории Зоны отчуждения, оказался 27-летний житель села Раговка.
Также сообщалось, что полиция установила поджигателя в Чернобыльской зоне.
В Чернобыле возобновились пожары. В Чернобыльской зоне отчуждения спасатели борются с 4 новыми очагами возгорания.
Штрафом не отделаетесь, - Аваков о поджогах в Чернобыле. Нацгвардия начала антидиверсійну операцию в лесу, а всех, кто что-то знает о поджогах, просят обратиться в полицию.
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