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23 апреля 2020, 15:56 7

ГСЧС: очагов горения становится все меньше

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23 апреля 2020, 15:56 7
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Спасатели продолжают бороться с огнем в Зоне отчуждения и Житомирской области
Фото: facebook:MNS.GOV.UA
Спасатели продолжают бороться с огнем в Зоне отчуждения и Житомирской области

Об этом сообщает директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук, передает RegioNews.

"Благодаря принимаемым мерам, количество очагов горения и их площади в Зоне отчуждения и в Житомирской области продолжают уменьшаться. Так, в Зоне отчуждения на всех трех очагах распространения пожаров нет. Силы и средства работают по периметру и в середине ячеек, где это возможно”, - говорит Демчук.

Также он добавил, что основные усилия сейчас сосредоточены на тушении травы и лесной подстилки на участке Рудьки — Буряковка.

Продолжается создание минерализованных полос в лесных массивах, прокладка дороги для доступа пожарной техники и личного состава к очагам горения.

"В Житомирской области, на сегодняшнее утро ликвидировано два очага вблизи сел Бережесть и Гладковичі. Другие локализованные очаги не представляют угрозы, открытого огня там не наблюдается. Продолжается проливания пней и остатков древесины, а также создание минерализованных полос”, - сказал директор Департамента реагирования на ЧС.

В свою очередь председатель Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко на своей странице в Facebook написал, что в ближайшие дни пожар не будет потушен.

"Завтра последний рабочий день перед годовщиной аварии. Нужен дождь или помощь мира. Сами не справимся”, - подчеркивает он.

Напомним, информация о пожаре в Чернобыльской зоне вблизи села Владимировка Котовского лесничества поступило еще 4 апреля.

5 апреля стало известно, что в Чернобыльской зоне пожар охватил более 100 гектаров территории, ухудшился радиационный фон. Злоумышленником, по вине которого огнем уничтожено 5 га Котовского лесничества на территории Зоны отчуждения, оказался 27-летний житель села Раговка.

Также сообщалось, что полиция установила поджигателя в Чернобыльской зоне.

В Чернобыле возобновились пожары. В Чернобыльской зоне отчуждения спасатели борются с 4 новыми очагами возгорания.

Штрафом не отделаетесь, - Аваков о поджогах в Чернобыле. Нацгвардия начала антидиверсійну операцию в лесу, а всех, кто что-то знает о поджогах, просят обратиться в полицию.


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