Спалах коронавірусу: Нацгвардія взяла під охорону гуртожиток у Вишневому

У місті Вишневе під Києвом підрозділи Національної гвардії та військові забезпечують громадський порядок навколо гуртожитку, у якому зафіксували спалах коронавіірусу

Фото: МВС

У місті Вишневе під Києвом підрозділи Національної гвардії та військові забезпечують громадський порядок навколо гуртожитку, у якому зафіксували спалах коронавіірусу

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ, передає RegioNews.

Відомо, що померли від COVID-19 двоє жителів гуртожитку, ще 37 захворіли, в тому числі діти, троє осіб потрапили до реанімації.

Усі 300 мешканців гуртожитку перебувають на самоізоляції. За допомогою ПЛР-тестів їх перевіряють на наявність вірусу.

"Жителів будинку повністю ізольовано, відвідувачів не допускають всередину. Працівники Нацполіції, місцева влада та волонтери організовують доставку продовольчих товарів, ліків та засобів особистої гігієни", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 квітня у Вишневому в гуртожитку коронавірус COVID-19 виявили у 38 людей, серед них діти і двоє померлих.