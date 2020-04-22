Спалах коронавірусу: Нацгвардія взяла під охорону гуртожиток у Вишневому
У місті Вишневе під Києвом підрозділи Національної гвардії та військові забезпечують громадський порядок навколо гуртожитку, у якому зафіксували спалах коронавіірусу
У місті Вишневе під Києвом підрозділи Національної гвардії та військові забезпечують громадський порядок навколо гуртожитку, у якому зафіксували спалах коронавіірусу
Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ, передає RegioNews.
Відомо, що померли від COVID-19 двоє жителів гуртожитку, ще 37 захворіли, в тому числі діти, троє осіб потрапили до реанімації.
Усі 300 мешканців гуртожитку перебувають на самоізоляції. За допомогою ПЛР-тестів їх перевіряють на наявність вірусу.
"Жителів будинку повністю ізольовано, відвідувачів не допускають всередину. Працівники Нацполіції, місцева влада та волонтери організовують доставку продовольчих товарів, ліків та засобів особистої гігієни", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 21 квітня у Вишневому в гуртожитку коронавірус COVID-19 виявили у 38 людей, серед них діти і двоє померлих.
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