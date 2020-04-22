Кабмін виділив 25 мільйонів на ліквідацію наслідків пожеж в Житомирській області
Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.
За його словами, через лісові пожежі в Житомирській області постраждали понад 70 будинків, залишилися без даху над головою багато людей.
"Сьогодні доручив Міністерству економіки виділити 25 млн грн на ліквідацію наслідків пожеж у Житомирській області. Це, зокрема, підтримка людей, які постраждали через поширення вогню", - повідомив прем'єр.
Він ще раз подякував рятувальникам та всім, хто допомагає приборкувати пожежі.
За даними ДСНС, усі пожежі в Житомирській обалсті було локалізовано, у Зоні відчуження теж не спостерігається осередків відкритого вогню.
Нагадаємо, 22 квітня у зоні відчуження триває ліквідація лісових пожеж на території чотирьох лісництв.
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