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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
22 квітня 2020, 16:42 9

Кабмін виділив 25 мільйонів на ліквідацію наслідків пожеж в Житомирській області

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22 квітня 2020, 16:42 9
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Для подолання наслідків пожеж у Житомирській області Кабінет міністрів України за дорученням Дениса Шмигаля виділив із бюджету 25 мільйонів гривень
Фото: ДСНС
Для подолання наслідків пожеж у Житомирській області Кабінет міністрів України за дорученням Дениса Шмигаля виділив із бюджету 25 мільйонів гривень

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

За його словами, через лісові пожежі в Житомирській області постраждали понад 70 будинків, залишилися без даху над головою багато людей.

"Сьогодні доручив Міністерству економіки виділити 25 млн грн на ліквідацію наслідків пожеж у Житомирській області. Це, зокрема, підтримка людей, які постраждали через поширення вогню", - повідомив прем'єр.

Він ще раз подякував рятувальникам та всім, хто допомагає приборкувати пожежі.

За даними ДСНС, усі пожежі в Житомирській обалсті було локалізовано, у Зоні відчуження теж не спостерігається осередків відкритого вогню.

Нагадаємо, 22 квітня у зоні відчуження триває ліквідація лісових пожеж на території чотирьох лісництв.


Деніс Шмигаль Кабмін Житомирська область пожежа бюджет
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