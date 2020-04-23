Чернобыль снова в огне: горят торфяники

В Чернобыльской зоне горят торфяники, сильный дым видно даже с ЧАЭС

Фото:facebook.yaroslav.chernobyltour

В Чернобыльской зоне горят торфяники, сильный дым видно даже с ЧАЭС

Об этом рассказал председатель Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко в эфире 24 канала, передает RegioNews.

"К сожалению, они очень сильно разгорелись, дым видно даже с ЧАЭС. То есть когда смотришь на нее, с одной стороны – торфяники, а с другой – Буряковка. Это село, рядом с которым есть одноименный пункт захоронения радиоактивных отходов", – отметил он.

Также Емельяненко отметил, что на востоке зоны обов'обязательного отселения уже сгорели почти три села.

"Мы туда поехали, привезли помощь и распространили информацию в соцсетях. Много людей помогли деньгами и отправили вещи для пострадавших, сейчас они всем обеспечены", – рассказал он.

Он добавил, что получил недавно видео, где вечером 22 апреля дым видно уже из села Опачичи, которое расположено в 10 километрах от бывшего райцентра и в 28 километрах от ЧАЭС.

"Там также есть территория одного из лесничеств. Даже из-за границы Чернобыльской зоны из-под забора видны дым. То есть пожара восстанавливаются", – подытожил он.

Напомним, информация о пожаре в Чернобыльской зоне вблизи села Владимировка Котовского лесничества поступило еще 4 апреля.

5 апреля стало известно, что в Чернобыльской зоне пожар охватил более 100 гектаров территории, ухудшился радиационный фон. Злоумышленником, по вине которого огнем уничтожено 5 га Котовского лесничества на территории Зоны отчуждения, оказался 27-летний житель села Раговка.

Также сообщалось, что полиция установила поджигателя в Чернобыльской зоне.

В Чернобыле возобновились пожары. В Чернобыльской зоне отчуждения спасатели борются с 4 новыми очагами возгорания.

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