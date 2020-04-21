У Чорнобильській зоні досі горить територія шести лісництв
Про це в Facebook повідомило Міністерство енергетики та захисту довкілля України, передає RegioNews.
Як повідомили в міністерстві, пожежні продовжують гасити вогонь на території Луб’янського, Дитятківського, Денисовицького, Корогодського, Котовського та Паришівського лісництв.
Зазначається, що основні осередки пожеж розташовані в районі сіл Буряківка та Розсоха, де триває інтенсивне тління, а також в районі села Крива Гора.
Вживаються всі можливі заходи щодо максимального пролиття окремих осередків тління трав’яного настилу, пеньків, лісової підстилки та залишків деревини з метою запобігання виникненню пожеж та недопущення нових, - йдеться в повідомленні.
Також відомо, що в районі села Чапаєвка та містечка Поліське тліють торфовища, для їх гасіння залучено три гелікоптери та важку техніку.
До гасіння пожеж залучено 1331 чоловік та 297 одиниць техніки. У тому числі 3 вертольоти, якими 20 квітня здійснено 93 скидів - 186 тон води. Загрози об’єкту "Укриття", сховищу радіоактивних відходів та іншим критичним об’єктам зони відчуження немає, - уточнили у відомстві.
Влада запевняє, що швидкість вітру становить 23 км на годину, радіаційна ситуація перебуває під контролем.
Нагадаємо, інформація про пожежу в Чорнобильській зоні поблизу села Володимирівка Котовського лісництва надійшла ще 4 квітня.
5 квітня стало відомо, що в Чорнобильській зоні пожежа охопила понад 100 гектарів території, через що погіршився радіаційний фон. Зловмисником, за вини якого вогнем знищено 5 га Котовського лісництва на території Зони відчуження, виявився 27-річний житель села Рагівка. Також повідомлялось, що поліція встановила підпалювача у Чорнобильській зоні.
21 квітня ДСНС повідомила, що ситуація з пожежами в зоні відчуження нормалізується, а радіаційний фон у Києві, Київській та Житомирській областях та хімічне забруднення повітря в столиці в межах норми.
Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України працює над збільшенням штрафів за навмисні підпали, а також пропонує запровадити кримінальну відповідальність.
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