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Ірина Федоляк Журналіст info@regionews.ua
21 квітня 2020, 17:28 24

Київщина: у гуртожитку COVID-19 виявили у 38 людей, серед них діти і двоє померлих

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21 квітня 2020, 17:28 24
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В гуртожитку проживає понад 300 людей, наразі усіх перевіряють на коронавірус
Фото: група в телеграм Україна 24/7
В гуртожитку проживає понад 300 людей, наразі усіх перевіряють на коронавірус

Про це повідомляє в.о. голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, інформує RegioNews.

"Маємо надзвичайний випадок захворювання в одному з гуртожитків міста Вишневе. Гуртожиток знаходиться у приватній власності, за попередніми оцінками там мешкає понад 300 людей. У цьому осередку виявили 38 хворих, в тому числі діти. Є двоє померлих", - зауважує голова.

Усім без винятку мешканцям гуртожитку проводять ПЛР-тестування. У будинку "запроваджено стан особливого пересування". Місцева влада організовує доставку харчів, ліків та засобів особистої гігієни в гуртожиток.

"Вже налагоджено взаємодію та реагування між мешканцями гуртожитку, міською лікарнею, службою екстреної допомоги та Києво-Святошинською районною лікарнею. До речі, у цій лікарні вже додатково вивільнили відділення на 65 місць для прийому хворих на коронавірус з гуртожитку",- заявив Володін.

Остаточна інформація про кількість хворих у цьому осередку стане відома завтра ввечері, після отримання результатів тестування, яке проводить Київська обласна лабораторія. Крім того, згідно з законодавством приймається рішення про визначення на базі даного гуртожитку ізолятора.

У Вишневому виявлено масове захворювання на COVID-19 Надзвичайний випадок масового захворювання на коронавірус...

Опубліковано Київська обласна державна адміністрація Вівторок, 21 квітня 2020 р.

В області виявлено 356 хворих на коронавірус, в стаціонарах перебуває 99 осіб, на самоізоляції - 257 осіб. Одужало 28 осіб. Летальних випадків 11.

В Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.


коронавірус карантин смерть хвороба смерті Київська область
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