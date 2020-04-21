Київщина: у гуртожитку COVID-19 виявили у 38 людей, серед них діти і двоє померлих
Про це повідомляє в.о. голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, інформує RegioNews.
"Маємо надзвичайний випадок захворювання в одному з гуртожитків міста Вишневе. Гуртожиток знаходиться у приватній власності, за попередніми оцінками там мешкає понад 300 людей. У цьому осередку виявили 38 хворих, в тому числі діти. Є двоє померлих", - зауважує голова.
Усім без винятку мешканцям гуртожитку проводять ПЛР-тестування. У будинку "запроваджено стан особливого пересування". Місцева влада організовує доставку харчів, ліків та засобів особистої гігієни в гуртожиток.
Он-лайн брифінг тимчасово виконуючого обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації Василя Володіна
Опубліковано Київська обласна державна адміністрація Вівторок, 21 квітня 2020 р.
"Вже налагоджено взаємодію та реагування між мешканцями гуртожитку, міською лікарнею, службою екстреної допомоги та Києво-Святошинською районною лікарнею. До речі, у цій лікарні вже додатково вивільнили відділення на 65 місць для прийому хворих на коронавірус з гуртожитку",- заявив Володін.
Остаточна інформація про кількість хворих у цьому осередку стане відома завтра ввечері, після отримання результатів тестування, яке проводить Київська обласна лабораторія. Крім того, згідно з законодавством приймається рішення про визначення на базі даного гуртожитку ізолятора.
У Вишневому виявлено масове захворювання на COVID-19 Надзвичайний випадок масового захворювання на коронавірус...Опубліковано Київська обласна державна адміністрація Вівторок, 21 квітня 2020 р.
В області виявлено 356 хворих на коронавірус, в стаціонарах перебуває 99 осіб, на самоізоляції - 257 осіб. Одужало 28 осіб. Летальних випадків 11.
В Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.
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