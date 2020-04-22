20:54  21 квітня
Великодні служби можуть стати причиною продовження карантину
13:12  21 квітня
Ректор ХДУ задекларував мільйон гривень і нову квартиру в столиці
17:56  21 квітня
Петиція за відставку Єрмака майже набрала необхідну кількість голосів
UA | RU
UA | RU
22 квітня 2020, 09:09 11

Під Чорнобилем досі горять чотири лісництва

Читайте также
на русском языке
22 квітня 2020, 09:09 11
Читайте также на русском языке
У зоні відчуження триває ліквідація лісових пожеж на території чотирьох лісництв
Фото: flickr
У зоні відчуження триває ліквідація лісових пожеж на території чотирьох лісництв

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7 год. 22 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв”, - ідеться у повідомленні.

Також відмічається, що основні зусилля спрямовані на локалізацію 3 осередків (с. Розсоха, с. Крива Гора та с. Рудьки – с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та торф’янику в осередках пройдених вогнем.

Для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку ДСНС та додатково 8 шляхопрокладачів Збройних Сил України. Інженерною технікою створено 640 км мінералізованих смуг.

До гасіння залучено 1 тис. 202 чоловіки та 279 одиниць техніки, з них від ДСНС 1 тис. 68 чоловік особового складу та 237 одиниць техніки, у тому числі 3 вертольоти ДСНС (якими 21 квітня здійснено 129 скидів – 258 т води).

Нагадаємо, у Чорнобилі і Житомирській області досі гасять пожежі (ФОТО, ВІДЕО). Загрози об'єкту Укриття, сховищу радіаційних відходів та іншим критичним об'єктам Зони відчуження немає.

Хто причетний до пожеж на Житомирщині? В РНБО вважають, що ліси у Житомирській області підпалили і до цього можуть бути причетні місцеві фермери.

Ліси на Житомирщині могли підпалити, - МВС. Лісові пожежі, які зараз вирують в Житомирській області, могли стати наслідком умисного підпалу.

У Чорнобилі поновилися пожежі. У Чорнобильській зоні відчуження рятувальники борються з 4 новими осередками займання.

Штрафом не відбудетесь, - Аваков про підпали в Чорнобилі. Нацгвардія розпочала антидиверсійну операцію в лісі, а всіх, хто щось знає про підпали, просять звернутися в поліцію.


ліс ліквідація пожежа Чорнобиль Київська область
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У Чорнобильській зоні досі горить територія шести лісництв
21 квітня 2020, 21:41
Київщина: у гуртожитку COVID-19 виявили у 38 людей, серед них діти і двоє померлих
21 квітня 2020, 17:28
В Україні поступово нормалізується ситуація з ліквідацією пожеж - Шмигаль
21 квітня 2020, 17:27
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
21 квітня 2020, 21:48
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
17 квітня 2020, 14:18
Голова Рівненської ОДА отримав "квиток на війну"
18 квітня 2020, 12:00
У Житомирській області селяни спалили декілька сіл, коли палили сміття на кладовищі
17 квітня 2020, 14:38
Більшість українців вважають, що президент повинен звільнити Єрмака
15 квітня 2020, 09:59
Зеленський назвав умови послаблення карантину
17 квітня 2020, 22:17
Останні Популярні
Сергій Лещенко
Ірина Медушевська
Михайло Ткач
Всі блоги »
Передвиборче засівання, або Чим полтавські політики годують електорат
22 квітня 2020, 12:00
Херсонщина: скандальний Великдень Мангера
21 квітня 2020, 12:00
Всі публікації »
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Всі відео »
Андрій Веревський
Куратор Полтавської та Кіровоградської областей по боротьбі з COVID-19
Пінчук Віктор
Куратор Дніпропетровської області по боротьбі з COVID-19
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »