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22 апреля 2020, 09:09 10

Под Чернобылем до сих пор горят четыре лесничества

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22 апреля 2020, 09:09 10
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В зоне отчуждения продолжается ликвидация лесных пожаров на территории четырех лесничеств
Фото: flickr
В зоне отчуждения продолжается ликвидация лесных пожаров на территории четырех лесничеств

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"по Состоянию на 7 час. 22 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС предоставляется помощь ДАЗВ в тушении пожаров на территории Лубянского, Паришівського, Дитятківського и Денисовицького лесничеств”, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что основные усилия направлены на локализацию 3 ячеек (с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки – с. Буряковка) тление пеньков, остатков древесины и торфянике в очагах пройденных огнем.

Для обустройства противопожарных разрывов привлечено тяжелую инженерную технику ГСЧС и дополнительно 8 шляхопрокладачів Вооруженных Сил Украины. Инженерной техникой создано 640 км минерализованных полос.

К тушению привлечены 1 тыс. 202 мужчины и 279 единиц техники, из них от ГСЧС-1 тыс. человек. 68 человек личного состава и 237 единиц техники, в том числе 3 вертолета ГСЧС (которыми 21 апреля осуществлено 129 сбросов – 258 т воды).

Напомним, Чернобыле и Житомирской области до сих пор тушат пожары (ФОТО, ВИДЕО). Угрозы о'єкту Укрытие, хранилищу радиационных отходов и другим критическим об'объектам Зоны отчуждения нет.

Кто причастен к пожарам на Житомирщине? В СНБО считают, что леса в Житомирской области подожгли и к этому могут быть причастны местные фермеры.

Леса на Житомирщине могли поджечь, - МВД. Лесные пожары, которые сейчас бушуют в Житомирской области, могли стать следствием умышленного поджога.

В Чернобыле возобновились пожары. В Чернобыльской зоне отчуждения спасатели борются с 4 новыми очагами возгорания.

Штрафом не отделаетесь, - Аваков о поджогах в Чернобыле. Нацгвардия начала антидиверсійну операцию в лесу, а всех, кто что-то знает о поджогах, просят обратиться в полицию.


лес ликвидация пожар Чернобыль Киевская область
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