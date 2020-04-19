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Олександра Василенко журналіст info@regionews.ua
19 квітня 2020, 16:37 1

Ліси на Житомирщині могли підпалити - МВС

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19 квітня 2020, 16:37 1
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Лісові пожежі, які зараз вирують в Житомирській області, могли стати наслідком умисного підпалу
Фото: Національна поліція
Лісові пожежі, які зараз вирують в Житомирській області, могли стати наслідком умисного підпалу

Про це на засідання оперативного штабу в Овручі заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляють RegioNews.

"Першочергово пожежі виникли внаслідок сильного суховію, який обірвав електродроти. Однак, ми маємо певні факти, які дають підстави вважати, що був навмисний підпал. Саме тому сьогодні в Житомирській області працює група спеціалістів МВС, яку очолює мій радник генерал Владислав Бухарєв. Ведеться слідство”, - сказав Арсен Аваков.

Міністр додав, що за останні три дні правоохоронці затримали кілька осіб, яких впіймали на підпалах трави та сміття обабіч лісу.

Голова ДСНС Микола Чечоткін наголосив, що від 16 квітня на території Житомирської області триває пожежа. Вона охопила територію 4 090 гектар. На даний момент над ліквідацією пожежі працює більше 1055 осіб особового складу, це як рятувальники, так і працівники Держлісагенства та більше 100 одиниць техніки.

За добу вогнеборці встигли локалізувати 5 великих пожеж, ще 4 - у стані ліквідації.

Нагадаємо, що 16 квітня українська столиця потонула у їдкому чорному димі. Через дві доби, 18 квітня, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що погіршення екологічної ситуації у Києві спровокували пожежі у Житомирській області.

Як писали RegioNews раніше, показник забрудненості повітря у Києві після пожеж у лісових масивах та пилової бурі знизився у порівнянні з 18 квітня. Тепер Київ займає 10-те місце за рівнем забруднення повітря з індексом 96.


пожежа екологія Житомирська область ДСНС МВС ліс
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