Хто причетний до пожеж на Житомирщині: версія РНБО
Таку версію висунув секретар РНБО Олексій Данілов на особистій Facebook-сторінці, пишуть RegioNews.
"Перебували у робочому відрядженні в Овруцькому районі Житомирської області, вивчали ситуацію, пов’язану з пожежами. На нараді розглядалось зокрема питання відповідальності власників землі, які можуть мати відношення до виникнення підпалів. Висновки не забаряться”, - написав секретар Ради національної безпеки та оборони.
Тим часом голова ОПУ Андрій Єрмак повідомив, що співробітники ДСНС зараз працюють на трьох основних напрямках: район села Виступовичі, села Першотравневе та села Теклівка, а також на окремих ділянках Народицького спецлісгоспу.
Нагадаємо, що 16 квітня українська столиця потонула у їдкому чорному димі. Через дві доби, 18 квітня, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що погіршення екологічної ситуації у Києві спровокували пожежі у Житомирській області.
Як писали RegioNews раніше, на засідання оперативного штабу в Овручі міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про те, що лісові пожежі, які зараз вирують в Житомирській області, могли стати наслідком умисного підпалу.
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