Хто причетний до пожеж на Житомирщині: версія РНБО

Ліси у Житомирській області підпалили і до цього можуть бути причетні місцеві фермери

Фото: ДСНС України

Ліси у Житомирській області підпалили і до цього можуть бути причетні місцеві фермери

Таку версію висунув секретар РНБО Олексій Данілов на особистій Facebook-сторінці, пишуть RegioNews. "Перебували у робочому відрядженні в Овруцькому районі Житомирської області, вивчали ситуацію, пов’язану з пожежами. На нараді розглядалось зокрема питання відповідальності власників землі, які можуть мати відношення до виникнення підпалів. Висновки не забаряться”, - написав секретар Ради національної безпеки та оборони. Тим часом голова ОПУ Андрій Єрмак повідомив, що співробітники ДСНС зараз працюють на трьох основних напрямках: район села Виступовичі, села Першотравневе та села Теклівка, а також на окремих ділянках Народицького спецлісгоспу. Нагадаємо, що 16 квітня українська столиця потонула у їдкому чорному димі. Через дві доби, 18 квітня, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що погіршення екологічної ситуації у Києві спровокували пожежі у Житомирській області. Як писали RegioNews раніше, на засідання оперативного штабу в Овручі міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про те, що лісові пожежі, які зараз вирують в Житомирській області, могли стати наслідком умисного підпалу.

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