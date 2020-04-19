12:43  18 квітня
У Чорнобилі та Житомирській області продовжують вирувати пожежі
10:05  18 квітня
Коронавірус в Україні: зафіксовано 5106 випадків захворювання
17:41  18 квітня
В зоні ООС зафіксовано три обстріли, один військовий поранений
UA | RU
UA | RU
Олександра Василенко журналіст info@regionews.ua
19 квітня 2020, 18:23 13

Хто причетний до пожеж на Житомирщині: версія РНБО

Читайте также
на русском языке
19 квітня 2020, 18:23 13
Читайте также на русском языке
Ліси у Житомирській області підпалили і до цього можуть бути причетні місцеві фермери
Фото: ДСНС України
Ліси у Житомирській області підпалили і до цього можуть бути причетні місцеві фермери

Таку версію висунув секретар РНБО Олексій Данілов на особистій Facebook-сторінці, пишуть RegioNews.

"Перебували у робочому відрядженні в Овруцькому районі Житомирської області, вивчали ситуацію, пов’язану з пожежами. На нараді розглядалось зокрема питання відповідальності власників землі, які можуть мати відношення до виникнення підпалів. Висновки не забаряться”, - написав секретар Ради національної безпеки та оборони.

Тим часом голова ОПУ Андрій Єрмак повідомив, що співробітники ДСНС зараз працюють на трьох основних напрямках: район села Виступовичі, села Першотравневе та села Теклівка, а також на окремих ділянках Народицького спецлісгоспу.

Нагадаємо, що 16 квітня українська столиця потонула у їдкому чорному димі. Через дві доби, 18 квітня, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що погіршення екологічної ситуації у Києві спровокували пожежі у Житомирській області.

Як писали RegioNews раніше, на засідання оперативного штабу в Овручі міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про те, що лісові пожежі, які зараз вирують в Житомирській області, могли стати наслідком умисного підпалу.


пожежа ліс екологія РНБО Житомир ОПУ
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Ліси на Житомирщині могли підпалити - МВС
19 квітня 2020, 16:37
Україна в огні: у зону лиха відправили гелікоптери й потяг (відео)
19 квітня 2020, 14:18
У Чорнобилі поновилися пожежі: що відомо
19 квітня 2020, 11:28
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
17 квітня 2020, 08:09
Голова Рівненської ОДА отримав "квиток на війну"
18 квітня 2020, 12:00
У Житомирській області селяни спалили декілька сіл, коли палили сміття на кладовищі
17 квітня 2020, 14:38
Більшість українців вважають, що президент повинен звільнити Єрмака
15 квітня 2020, 09:59
У Рівненській області горить монастир: невідомі влаштували пожежу прямо під час служби
12 квітня 2020, 12:19
Кернес закликав харків'ян святкувати 9 травня та підтримати проросійський "Полк Перемоги"
13 квітня 2020, 13:57
Останні Популярні
Ярослав Ємельяненко
Валерія Ясницька
Марія Бурмака
Всі блоги »
Голова Рівненської ОДА отримав "квиток на війну"
18 квітня 2020, 12:00
Ринок праці в Україні: чому після закінчення карантину трудова міграція подвоїться
17 квітня 2020, 12:00
Всі публікації »
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Всі відео »
Пінчук Віктор
Куратор Дніпропетровської області по боротьбі з COVID-19
Олександр Ярославський
Куратор Харківської області по боротьбі з COVID-19
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »