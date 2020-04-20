У Чорнобилі та на Житомирщині досі гасять пожежі (ФОТО, ВІДЕО)

Загрози об’єкту Укриття, сховищу радіаційних відходів та іншим критичним об’єктам Зони відчуження немає

Фото, відео: ДСНС

Загрози об’єкту Укриття, сховищу радіаційних відходів та іншим критичним об’єктам Зони відчуження немає

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на ДСНС України.

Київська область

Станом на 07 годину 20 квітня у Зоні відчуження триває гасіння пожеж на території Корогодського, Луб`янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв. Основні зусилля спрямовані на локалізацію чотирьох осередків у селах Корогод, Розсоха, Крива Гора та Рудьки – Буряківка - тління пеньків, залишків деревини та двох торф’яників.

Інженерною технікою створено 405 км мінералізованих смуг.

До гасіння пожеж залучено 1322 чоловік та 292 одиниць техніки, в тому числі три вертольоти, якими 19 квітня здійснено 93 скидів 186 тонн води.

Житомирська область

Станом на 7 годину 20 квітня силами ДСНС надається допомога працівникам лісгоспів на території чотирьох лісових господарств ДП "Овруцьке ЛГ", "Овруцьке СЛГ", "Словечанське ЛГ" та "Словечанський лісгосп АПК" щодо гасіння окремих осередків тління трав'яного настилу, пеньків та деревини. Залишається 9 осередків горіння, з яких 5 локалізовані, а на 4 осередках продовжуються роботи щодо обмеження їх розповсюдження.

Силами ДСНС спільно з лісовими господарствами не допущено знищення будівель і споруд у шести населених пунктах: смт. Першотравневе, селах Виступовичі, Рудня, Дівошин, Слобода та Ясинець. У відселених населених пунктах Острови, Личмани, Середня Рудня, Нижня Рудня та Верхня Рудня вогнем знищено 39 будівель, окремі з яких самовільно використовувалися населенням як дачні ділянки, врятовано 45 будівель.

До гасіння залучено 963 чоловік та 157 одиниць техніки, у тому числі три літаки АН-32П, якими 19 квітня здійснено 15 скид 120 тонн води.

Нагадаємо, що у Чорнобильській зоні відчуження з 4 квітня рятувальники борються із масштабними лісовими пожежами. 14 квітня вогонь вдалося загасити - у регіоні пройшли дощі, які й допомогли людям. Але кількома днями пізніше через вітряну погоду лісові масиви знову опинилися у вогні.