В Україні поступово нормалізується ситуація з ліквідацією пожеж - Шмигаль

Ситуацію довкола масштабних пожеж поступово вдається нормалізувати, зокрема, у Житомирській області протягом двох останніх діб локалізовано три осередки пожеж

Фото: Telegram

Ситуацію довкола масштабних пожеж поступово вдається нормалізувати, зокрема, у Житомирській області протягом двох останніх діб локалізовано три осередки пожеж

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає RegioNews.

За його словами, у Житомирській та Київській областях до гасіння пожеж було залучено понад 2300 осіб та більш ніж 460 одиниць техніки.

"Наразі рятувальники допомагають працівникам лісгоспів гасити окремі осередки тління трав'яного настилу, пеньків та деревини. У Зоні відчуження вчора ліквідована пожежа поблизу с. Корогод", - повідомив Денис Шмигаль.

Він зазначив, що станом на 21 квітня пожежні продовжують займатися локалізацією трьох осередків тління пеньків, залишків деревини та двох торф’яників в осередках, де раніше пройшов вогонь.

"Хочу підкреслити, що загрози для критичних об’єктів Зони відчуження немає. Дякую рятувальникам за злагоджену роботу", - додав глава Уряду.

Нагадаємо, 21 квітня ДСНС повідомила, що ситуація з пожежами в зоні відчуження нормалізується, а радіаційний фон у Києві, Київській та Житомирській областях та хімічне забруднення повітря в столиці в межах норми.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України працює над збільшенням штрафів за навмисні підпали, а також пропонує запровадити кримінальну відповідальність.