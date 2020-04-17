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17 квітня 2020, 22:17 28

Зеленський назвав умови послаблення карантину

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17 квітня 2020, 22:17 28
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Володимир Зеленський розповів, що після 24 квітня в Україні будуть послаблювати карантинні обмеження, якщо ситуація з кількістю інфікованих не погіршиться
Фото:president.gov.ua
Володимир Зеленський розповів, що після 24 квітня в Україні будуть послаблювати карантинні обмеження, якщо ситуація з кількістю інфікованих не погіршиться

Про це він сказав 17 квітня в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", передає RegioNews з посиланням на Громадське.

Президент підкрелслив, що 24 квітня він з урядом повідомить населення про зміни.

"Частково людей треба буде відпускати на роботу. Частково ті галузі, які дуже для нас важливі, будуть відкриватися. Частково можу бути пом'якшення у травні обмеження щодо транспорту", — сказав президент.

Обмеження послаблюватимуть, якщо в Україні не буде великої хвилі спалаху коронавірусу після свят. Через це Зеленський закликав людей святкувати Великдень вдома.

Також президент зазначив, що ті обмеження, які наразі діють в Україні, не є, на його думку, жорсткими.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, при яких умовах скасують карантин в Україні.

Як повідомлялось раніше, Віктор Ляшко зазначив, що українська медична система може витримати одночасно не більше 3,5 тисяч хворих на коронавірус.

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коронавірус Володимир Зеленський карантин президент
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