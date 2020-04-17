Зеленський назвав умови послаблення карантину

Володимир Зеленський розповів, що після 24 квітня в Україні будуть послаблювати карантинні обмеження, якщо ситуація з кількістю інфікованих не погіршиться

Фото:president.gov.ua

Володимир Зеленський розповів, що після 24 квітня в Україні будуть послаблювати карантинні обмеження, якщо ситуація з кількістю інфікованих не погіршиться

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