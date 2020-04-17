Зеленський назвав умови послаблення карантину
Про це він сказав 17 квітня в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", передає RegioNews з посиланням на Громадське.
Президент підкрелслив, що 24 квітня він з урядом повідомить населення про зміни.
"Частково людей треба буде відпускати на роботу. Частково ті галузі, які дуже для нас важливі, будуть відкриватися. Частково можу бути пом'якшення у травні обмеження щодо транспорту", — сказав президент.
Обмеження послаблюватимуть, якщо в Україні не буде великої хвилі спалаху коронавірусу після свят. Через це Зеленський закликав людей святкувати Великдень вдома.
Також президент зазначив, що ті обмеження, які наразі діють в Україні, не є, на його думку, жорсткими.
Нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, при яких умовах скасують карантин в Україні.
Як повідомлялось раніше, Віктор Ляшко зазначив, що українська медична система може витримати одночасно не більше 3,5 тисяч хворих на коронавірус.
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