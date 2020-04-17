Зеленский назвал условия ослабления карантина
Об этом он сказал 17 апреля в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает RegioNews со ссылкой на Громадське.
Президент подчеркнул, что 24 апреля он с правительством сообщит населения об изменениях.
"Частично людей надо будет отпускать на работу. Частично те отрасли, которые для нас очень важны, будут открываться. Частично могу быть пом'якшення в мае ограничения по транспорту", — сказал президент.
Ограничения послаблюватимуть, если в Украине не будет большой волны вспышки коронавирус после праздников. Через это Зеленский призвал людей праздновать Пасху дома.
Также президент отметил, что те ограничения, которые сейчас действуют в Украине, не является, по его мнению, жесткими.
Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, при каких условиях отменят карантин в Украине.
Как сообщалось ранее, Виктор Ляшко отметил, что украинская медицинская система может выдержать одновременно не более 3,5 тысяч больных на коронавирус.
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
Как противостоят коронавирус в регионах: хроника (обновляется)
- 22:17 17 апреля Зеленский назвал условия ослабления карантина
- 21:45 17 апреля Киев снова стал городом с самым грязным воздухом в мире
- 21:18 17 апреля Командующий Нацгвардии заболел COVID-19
- 20:39 17 апреля Фигуранты "пленок Лероса": будущие госслужащие должны были платить Ермакам до 900 тыс. грн
- 19:24 17 апреля От коронавируса скончался уже третий монах Киево-Печерской лавры
- 19:10 17 апреля Несмотря на запрет, в Одесской области рынки не закрылись
- 08:09 17 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 09:59 15 апреля Большинство украинцев считают, что президент должен уволить Ермака
- 14:38 17 апреля В Житомирской области крестьяне сожгли несколько деревень, когда жгли мусор на кладбище
- 13:57 13 апреля Кернес призвал харьковчан праздновать 9 мая и поддержать пророссийский "Полк Победы"
- 12:19 12 апреля В Ровенской области горит монастырь: неизвестные устроили пожар прямо во время службы
- 19:06 14 апреля Стало известно, когда в столице запустят общественный транспорт