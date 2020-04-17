Зеленский назвал условия ослабления карантина

Владимир Зеленский рассказал, что после 24 апреля в Украине будут ослаблять карантинные ограничения, если ситуация с количеством инфицированных не ухудшится

Фото:president.gov.ua

Владимир Зеленский рассказал, что после 24 апреля в Украине будут ослаблять карантинные ограничения, если ситуация с количеством инфицированных не ухудшится

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