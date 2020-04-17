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17 апреля 2020, 22:17 6

Зеленский назвал условия ослабления карантина

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17 апреля 2020, 22:17 6
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Владимир Зеленский рассказал, что после 24 апреля в Украине будут ослаблять карантинные ограничения, если ситуация с количеством инфицированных не ухудшится
Фото:president.gov.ua
Владимир Зеленский рассказал, что после 24 апреля в Украине будут ослаблять карантинные ограничения, если ситуация с количеством инфицированных не ухудшится

Об этом он сказал 17 апреля в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает RegioNews со ссылкой на Громадське.

Президент подчеркнул, что 24 апреля он с правительством сообщит населения об изменениях.

"Частично людей надо будет отпускать на работу. Частично те отрасли, которые для нас очень важны, будут открываться. Частично могу быть пом'якшення в мае ограничения по транспорту", — сказал президент.

Ограничения послаблюватимуть, если в Украине не будет большой волны вспышки коронавирус после праздников. Через это Зеленский призвал людей праздновать Пасху дома.

Также президент отметил, что те ограничения, которые сейчас действуют в Украине, не является, по его мнению, жесткими.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, при каких условиях отменят карантин в Украине.

Как сообщалось ранее, Виктор Ляшко отметил, что украинская медицинская система может выдержать одновременно не более 3,5 тысяч больных на коронавирус.

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коронавирус Владимир Зеленский карантин президент
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