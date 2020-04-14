Україна на межі: медсистема не витримає приросту хворих на COVID-19
Про це передає RegioNews з посиланням на ефір програми "Свобода слова Савіка Шустера”.
"Ми рахуємо кількість людей, які будуть інфіковані, які будуть із тяжким перебігом і потребуватимуть реанімаційних заходів. І наша межа, на яку ми розраховували і якої ми притримуємося — це не більше трьох з половиною тисяч одночасного перебування хворих у відділеннях інтенсивної терапії”, — наголосив Ляшко.
Крім того, санлікар вкотре наголосив, що поширення захворювання залежить від дотримання карантину українцями.
Водночас, за його словами, наразі Україна йде за сценарієм, при якому інфікованими будуть не більше 2% населення.
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
Станом на вівторок, 14 квітня в Україні нараховується 3372 хворих коронавірусом, за минулу добу виявили 270 нових випадків захворювання COVID-19.
Ще у минулий вівторок, 7 квітня в Україні зафіксовано 1462 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
- 22:56 14 квітня Україна на межі: медсистема не витримає приросту хворих на COVID-19
- 21:29 14 квітня Першого заступника Кличка спіймали на хабарі в $125 тисяч
- 20:47 14 квітня Депутати "Євросолідарності" готові взяти Чорновол на поруки: Геращенко
- 19:46 14 квітня Суд вирішить, чи зможе Соколов продовжити керувати ДБР
- 19:06 14 квітня Стало відомо, коли у столиці запустять громадський транспорт
- 19:02 14 квітня У Запоріжжі від коронавіруса помер директора ринку, який раніше ігнорував карантинні заходи
- 16:16 14 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 13:07 09 квітня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 18:33 09 квітня ОП втрутився у вибори головного медичного чиновника на Рівненщині
- 17:53 08 квітня Люди Чернишова в КОДА заблокували купівлю апаратів ШВЛ
- 21:38 08 квітня Кабмін змінив карантинні обмеження
- 12:19 12 квітня У Рівненській області горить монастир: невідомі влаштували пожежу прямо під час служби