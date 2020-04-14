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14 квітня 2020, 22:56 16

Україна на межі: медсистема не витримає приросту хворих на COVID-19

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14 квітня 2020, 22:56 16
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Заступник міністра охорони здоров’я та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко зазначив, що українська медична система може витримати одночасно не більше 3,5 тисяч хворих на коронавірус
Фото: скрин:ICTV
Заступник міністра охорони здоров’я та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко зазначив, що українська медична система може витримати одночасно не більше 3,5 тисяч хворих на коронавірус

Про це передає RegioNews з посиланням на ефір програми "Свобода слова Савіка Шустера”.

"Ми рахуємо кількість людей, які будуть інфіковані, які будуть із тяжким перебігом і потребуватимуть реанімаційних заходів. І наша межа, на яку ми розраховували і якої ми притримуємося — це не більше трьох з половиною тисяч одночасного перебування хворих у відділеннях інтенсивної терапії”, — наголосив Ляшко.

Крім того, санлікар вкотре наголосив, що поширення захворювання залежить від дотримання карантину українцями.

Водночас, за його словами, наразі Україна йде за сценарієм, при якому інфікованими будуть не більше 2% населення.

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Станом на вівторок, 14 квітня в Україні нараховується 3372 хворих коронавірусом, за минулу добу виявили 270 нових випадків захворювання COVID-19.

Ще у минулий вівторок, 7 квітня в Україні зафіксовано 1462 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.


коронавірус медицина медики Віктор Ляшко
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