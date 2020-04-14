Україна на межі: медсистема не витримає приросту хворих на COVID-19

Заступник міністра охорони здоров’я та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко зазначив, що українська медична система може витримати одночасно не більше 3,5 тисяч хворих на коронавірус

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Заступник міністра охорони здоров’я та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко зазначив, що українська медична система може витримати одночасно не більше 3,5 тисяч хворих на коронавірус

Про це передає RegioNews з посиланням на ефір програми "Свобода слова Савіка Шустера”. "Ми рахуємо кількість людей, які будуть інфіковані, які будуть із тяжким перебігом і потребуватимуть реанімаційних заходів. І наша межа, на яку ми розраховували і якої ми притримуємося — це не більше трьох з половиною тисяч одночасного перебування хворих у відділеннях інтенсивної терапії”, — наголосив Ляшко. Крім того, санлікар вкотре наголосив, що поширення захворювання залежить від дотримання карантину українцями. Водночас, за його словами, наразі Україна йде за сценарієм, при якому інфікованими будуть не більше 2% населення. Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється) Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється) Станом на вівторок, 14 квітня в Україні нараховується 3372 хворих коронавірусом, за минулу добу виявили 270 нових випадків захворювання COVID-19. Ще у минулий вівторок, 7 квітня в Україні зафіксовано 1462 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

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