В МОЗ повідомили, при яких умовах скасують карантин в Україні
Рішення щодо продовження карантину або його пом’якшення влада України ухвалюватиме після великодніх свят.
Про це в ефірі "Радіо Свобода" сказав головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає RegioNews.
"Про питання карантину ми будемо комунікувати ближче до середи наступної (22 квітня — ред.) після Великодня. Подивимося, що відбудеться на великодні свята, як люди будуть дотримуватися карантину, і будемо дивитися, як в нас буде розвиватися динаміка захворюваності", — зазначив він.
Водночас влада розробляє сценарії виходу з карантину, але його пом’якшення не буде, поки в Україні зростає кількість нових випадків коронавірусу.
"Коли і як ми будемо тримати країну на карантині, все буде залежати, чи відбудеться у нас пік після великодніх свят. Якщо у нас буде стрімкий скачок кількості захворювань, якщо вона пересягне більше ніж 2% усього населення, ми країну будемо тримати на карантині довше", — наголосив Ляшко.
Також він підкреслив, що у випадку стрімкого зростання кількості хворих це буде значним навантаженням на систему охорони здоров’я країни.
"Якщо буде подальше зростання, система охорони здоров’я може не впоратися з кількістю випадків і не надати допомогу всім, хто її потребує", — підсумував головний санлікар.
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
Як повідомлялось раніше, Віктор Ляшко зазначив, що українська медична система може витримати одночасно не більше 3,5 тисяч хворих на коронавірус.
- 20:39 17 квітня Фігуранти "плівок Лероса": майбутні держслужбовці мали платити Єрмакам до 900 тис. грн
- 19:24 17 квітня Від коронавіруса помер вже третій чернець Києво-Печерської лаври
- 19:10 17 квітня Незважаючи на заборону, в Одеській області ринки не закрилися
- 18:41 17 квітня В МОЗ повідомили, при яких умовах скасують карантин в Україні
- 18:08 17 квітня Нардеп Рудик вилікувався від коронавірусу
- 18:04 17 квітня Це не Чорнобиль: фахівці заспокоїли запорожців, які скаржилися на їдкий дим
- 08:09 17 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 09:59 15 квітня Більшість українців вважають, що президент повинен звільнити Єрмака
- 14:38 17 квітня У Житомирській області селяни спалили декілька сіл, коли палили сміття на кладовищі
- 13:57 13 квітня Кернес закликав харків'ян святкувати 9 травня та підтримати проросійський "Полк Перемоги"
- 12:19 12 квітня У Рівненській області горить монастир: невідомі влаштували пожежу прямо під час служби
- 19:06 14 квітня Стало відомо, коли у столиці запустять громадський транспорт