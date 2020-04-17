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17 квітня 2020, 18:41 26

В МОЗ повідомили, при яких умовах скасують карантин в Україні

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17 квітня 2020, 18:41 26
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Головний санітарний лікар зазначив, що розробляються різні сценарії виходу з карантину
Фото: facebook:viktor.liashko
Головний санітарний лікар зазначив, що розробляються різні сценарії виходу з карантину

Рішення щодо продовження карантину або його пом’якшення влада України ухвалюватиме після великодніх свят.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" сказав головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає RegioNews.

"Про питання карантину ми будемо комунікувати ближче до середи наступної (22 квітня — ред.) після Великодня. Подивимося, що відбудеться на великодні свята, як люди будуть дотримуватися карантину, і будемо дивитися, як в нас буде розвиватися динаміка захворюваності", — зазначив він.

Водночас влада розробляє сценарії виходу з карантину, але його пом’якшення не буде, поки в Україні зростає кількість нових випадків коронавірусу.

"Коли і як ми будемо тримати країну на карантині, все буде залежати, чи відбудеться у нас пік після великодніх свят. Якщо у нас буде стрімкий скачок кількості захворювань, якщо вона пересягне більше ніж 2% усього населення, ми країну будемо тримати на карантині довше", — наголосив Ляшко.

Також він підкреслив, що у випадку стрімкого зростання кількості хворих це буде значним навантаженням на систему охорони здоров’я країни.

"Якщо буде подальше зростання, система охорони здоров’я може не впоратися з кількістю випадків і не надати допомогу всім, хто її потребує", — підсумував головний санлікар.

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Як повідомлялось раніше, Віктор Ляшко зазначив, що українська медична система може витримати одночасно не більше 3,5 тисяч хворих на коронавірус.


МОЗ Віктор Ляшко коронавірус карантин Україна
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