Незважаючи на заборону, найбільший на півдні України ринок "Неждана" продовжує працювати

В Херсонській області, незважаючи на заборону, продовжує працювати оптовий ринок "Неждана" у Великих Копанях

Фото: ОДА

В Херсонській області, незважаючи на заборону, продовжує працювати оптовий ринок "Неждана" у Великих Копанях

Відео у соцмережах оприлюнив Андрій Кузнецов, повідомляє RegioNews.

Зазначимо, що минулого тижня роботу ринку "Неждана" у Великих Копанях Олешківського району тимчасово призупинено у зв’язку з порушенням санітарних та карантинних норм. Таке рішення ухвалено на основі висновків Держпродспоживслужби та Нацполіції.

Зазначалося, що адміністрація ринку не забезпечує безпеку покупців та працівників: не здійснюється температурний скринінг, допускається велике скупчення людей, працюють торговельні точки (кафе), робота яких у зв’язку з карантином заборонена.

Проте наразі люди продають продукцію просто на узбіччі траси. У ряд вистроєні автомобілі, до яких підходять покупці та обирають товар.

Мне очень жаль людей и труд . Как на их глазах умножают товар на "0" Опубліковано Андреєм Кузнецовим Понеділок, 13 квітня 2020 р.

Крім того, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі "Свобода слова" на ICTV від 13 квітня заявив, що ринки на час карантину знову закриють. Рішення ухвалено у зв'язку з тим, що перевірки виявили багато порушень і зловживань.

"Із завтрашнього дня мою постанову, що прописувала умови, як відкриватися ринкам, буде визнано такою, що втратила силу", - сказав він.

Зазначимо, що в Херсонській області зареєстровано 34 випадки коронавіруса. За минулу добу інфекцію виявили у трьох мешканців області. Через коронавірус у Чорнобаївці посилили карантинні заходи.