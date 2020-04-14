Украина на грани: медсистема не выдержит прироста больных COVID-19
Об этом передает RegioNews со ссылкой на эфир программы "Свобода слова Савика Шустера”.
"Мы считаем количество людей, которые будут инфицированы, которые будут с тяжелым течением и требующих реанимационных мероприятий. И наша граница, на которую мы рассчитывали и которой мы придерживаемся — это не более трех с половиной тысяч одновременного пребывания больных в отделениях интенсивной терапии”, — подчеркнул Ляшко.
Кроме того, санврач очередной раз подчеркнул, что распространение заболевания зависит от соблюдения карантина украинцами.
В то же время, по его словам, сейчас Украина идет по сценарию, при котором инфицированными будут не более 2% населения.
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По состоянию на вторник, 14 апреля в Украине насчитывается 3372 больных коронавирусом, за минувшие сутки выявили 270 новых случаев заболевания COVID-19.
Еще в прошлый вторник, 7 апреля в Украине зафиксировано 1462 случаи коронавірусної болезни COVID-19.
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