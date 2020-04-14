Украина на грани: медсистема не выдержит прироста больных COVID-19

Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, что украинская медицинская система может выдержать одновременно не более 3,5 тысяч больных коронавирусом

Фото: скрин:ICTV

Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, что украинская медицинская система может выдержать одновременно не более 3,5 тысяч больных коронавирусом

Об этом передает RegioNews со ссылкой на эфир программы "Свобода слова Савика Шустера”. "Мы считаем количество людей, которые будут инфицированы, которые будут с тяжелым течением и требующих реанимационных мероприятий. И наша граница, на которую мы рассчитывали и которой мы придерживаемся — это не более трех с половиной тысяч одновременного пребывания больных в отделениях интенсивной терапии”, — подчеркнул Ляшко. Кроме того, санврач очередной раз подчеркнул, что распространение заболевания зависит от соблюдения карантина украинцами. В то же время, по его словам, сейчас Украина идет по сценарию, при котором инфицированными будут не более 2% населения. Коронавирус в Украине: хроника (обновляется) Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется) По состоянию на вторник, 14 апреля в Украине насчитывается 3372 больных коронавирусом, за минувшие сутки выявили 270 новых случаев заболевания COVID-19. Еще в прошлый вторник, 7 апреля в Украине зафиксировано 1462 случаи коронавірусної болезни COVID-19.

.