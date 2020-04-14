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Ірина Федоляк Журналіст info@regionews.ua
14 квітня 2020, 17:25 7

Прикарпаття: за добу на COVID-19 захворіли четверо неповнолітніх

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14 квітня 2020, 17:25 7
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Приріст нових випадків за минулу добу складає майже 11%
Фото з відкритих джерел
Приріст нових випадків за минулу добу складає майже 11%

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку Івано-Франківської обласної державної адміністрації у Facebook.

За добу в області підтверджено 32 нових випадки захворювання, з них четверо дітей.

"Захворіли дівчинка 14-ти років зі Снятинського району, двоє хлопчиків 8-ми та 9-ти років із Косівського та Тлумацького районів. Вони знаходяться на самоізоляції під наглядом сімейних лікарів. Дівчина 17-ти років з Івано-Франківська в обласній інфекційній лікарні. Вона з багатодітної сім'ї, де є четверо дітей. Батько, мати та брат пройшли ПРЛ-тестування, результати негативні. Двом меншим дітям зробили експрес-тести, результати негативні", - повідомила на брифінгу заступниця голови ОДА Марія Савка.

Майже 900 осіб в області госпіталізовано із пневмонією - підозрою на коронавірус. Із підтверджених 332 випадків, 235 людей у лікарнях, 71 - на самоізоляції.

Від коронавірусу одужало 16 людей.

За останню добу зафіксовано два лабораторно-підтверджені летальні випадки. Це чоловік 84-рьох років з Івано-Франківська, який лікувався в міській клінічній лікарні. І жінка з села Велика Тур'я Долинського району. Їй було 72 роки, вона померла в Калуській ЦРЛ.

Вього в області 26 летальних випадків від захворювання COVID-19.

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