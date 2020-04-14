У Запоріжжі від коронавіруса помер директора ринку, який раніше ігнорував карантинні заходи
Про це повідомляє Regionews з посиланням на Укринформ.
За словами медиків, перші симптоми з'явилися у цього пацієнта ще 19 березня. Протягом тижня він займався самолікуванням, коли ж звернувся за допомогою до медиків, йому зробили рентген і діагностували пневмонію. 3 квітня була підтверджено коронавірусну інфекцію.
За життя 65-річного чоловіка тиждень боролися реаніматологи інфекційної лікарні, але врятувати його не вдалося.
Чоловік керував ринком в Комунарському районі Запоріжжя.
Раніше ми повідомляли, що під час карантину поліція виявила на ринку торгові точки, які працювали.
Чоловік відмовився закриватися на карантин, за що йому був виписаний шраф. Після того, як у нього виявили коронавірус поліцейських довелося відправити на самоізоляцію.
Це вже другий летальний випадок від коронавіруса в Запорізькій області. Перший - зафіксований у Мелітополі. Станом на 9:00 14 квітня, в Запорізькій області 89 хворих на коронавірус, 11 осіб вже одужали. Так, всіх співробітників Запорізької АЕС необхідно перевірити на коронавірус.
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