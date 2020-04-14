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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
14 квітня 2020, 11:55 15

В Україні майже 600 медиків захворіли коронавірусом

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14 квітня 2020, 11:55 15
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За весь час епідемії в Україні коронавірусом COVID-19 захворіли майже 600 працівників медичних закладів та лікарень
Фото: flickr
За весь час епідемії в Україні коронавірусом COVID-19 захворіли майже 600 працівників медичних закладів та лікарень

Про це повідомив під час брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає RegioNews.

"Всього з початку епідемії на території України виявлено 11 974 особи з підозрою на COVID-19, з них - 1659 медпрацівників, підтверджено захворювання на COVID-19 методом ПЛР у 3 372 випадках, в тому числі - 594 медпрацівники”, - розповів він.

За словами міністра, за минулу добу коронавірус виявили у 64 медиків.

Із усіх 98 осіб, які померли від коронавіурусу, 86% - це люди старші 50 років. Серед померлих переважають чоловіки.

Загалом госпіталізовано 1248 осіб, зокрема 52 дитини.

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10 квітня повідомлялось, що за весь час епідемії коронавірусу COVID-19 в Україні захворювання діагностували у 334 медичних працівників.

Станом на 14 квітня в Україні нараховується 3372 хворих коронавірусом, за минулу добу виявили 270 нових випадків захворювання COVID-19.


коронавірус карантин медики статистика Максим Степанов
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