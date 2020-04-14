В Україні майже 600 медиків захворіли коронавірусом

За весь час епідемії в Україні коронавірусом COVID-19 захворіли майже 600 працівників медичних закладів та лікарень

Фото: flickr

За весь час епідемії в Україні коронавірусом COVID-19 захворіли майже 600 працівників медичних закладів та лікарень

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