В Украине почти 600 медиков заболели коронавирусом
Об этом сообщил во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.
"Всего с начала эпидемии на территории Украины обнаружено 11 974 человека с подозрением на COVID-19, из них - 1659 медработников, подтверждено заболевание COVID-19 методом ПЦР в 3372 случаях, в том числе - 594 медработники", - рассказал он.
По словам министра, за прошедшие сутки коронавирус обнаружили в 64 медиков.
Из всех 98 человек, умерших от коронавиуруса, 86% - это люди старше 50 лет. Среди умерших преобладают мужчины.
В общем госпитализировано 1248 человек, в том числе 52 ребенка.
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10 апреля сообщалось, что за все время эпидемии коронавируса COVID-19 в Украине заболевание диагностировали у 334 медицинских работников.
По состоянию на 14 апреля в Украине насчитывается 3372 больных коронавирусом, за минувшие сутки обнаружили 270 новых случаев заболевания COVID-19.
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