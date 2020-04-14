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Игорь Пилипенко
Редактор
14 апреля 2020, 11:55 12

В Украине почти 600 медиков заболели коронавирусом

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14 апреля 2020, 11:55 12
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За все время эпидемии в Украине коронавирусом COVID-19 заболели почти 600 работников медицинских учреждений и больниц
Фото: flickr
За все время эпидемии в Украине коронавирусом COVID-19 заболели почти 600 работников медицинских учреждений и больниц

Об этом сообщил во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

"Всего с начала эпидемии на территории Украины обнаружено 11 974 человека с подозрением на COVID-19, из них - 1659 медработников, подтверждено заболевание COVID-19 методом ПЦР в 3372 случаях, в том числе - 594 медработники", - рассказал он.

По словам министра, за прошедшие сутки коронавирус обнаружили в 64 медиков.

Из всех 98 человек, умерших от коронавиуруса, 86% - это люди старше 50 лет. Среди умерших преобладают мужчины.

В общем госпитализировано 1248 человек, в том числе 52 ребенка.

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10 апреля сообщалось, что за все время эпидемии коронавируса COVID-19 в Украине заболевание диагностировали у 334 медицинских работников.

По состоянию на 14 апреля в Украине насчитывается 3372 больных коронавирусом, за минувшие сутки обнаружили 270 новых случаев заболевания COVID-19.


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