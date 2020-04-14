В Украине почти 600 медиков заболели коронавирусом

За все время эпидемии в Украине коронавирусом COVID-19 заболели почти 600 работников медицинских учреждений и больниц

Фото: flickr

За все время эпидемии в Украине коронавирусом COVID-19 заболели почти 600 работников медицинских учреждений и больниц

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