В Україні вже 334 медики заразилися коронавірусом
Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в ефірі телеканалу "Інтер", передає RegioNews.
"Дійсно, у нас з 2 тисяч 203 захворювань на сьогодні 334 медичних працівника", - сказав він.
За словами міністра, українська влада щодня займається тим, щоб забезпечити медиків засобами індивідуального захисту.
"Кожен день прилітають літаки з десятками, сотнями тисяч як респіраторів, так і костюмами біозахисту, окулярами - все це відразу поставляється в лікарні", - зазначив він.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
Нагадаємо, у Херсонській області на коронавірус захворіло 12 медиків, 202 перебувають на самоізоляції.
Станом на ранок 10 квітня, в Україні зафіксовано 2203 випадки COVID-19.
- 21:31 10 квітня В Україні вже 334 медики заразилися коронавірусом
- 20:45 10 квітня У Києві не буде комендантської години - Кличко
- 19:56 10 квітня Зеленський пообіцяв урізати зарплати державних чиновників
- 19:05 10 квітня У Сумській області жертвами коронавірусу стали лікарі й дитина
- 19:02 10 квітня Російські соцмережі в Україні пропонують заборонити ще на три роки
- 18:37 10 квітня В зоні ООС окупанти продовжують гатити із артилерії один військовий поранений
- 18:22 10 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 13:07 09 квітня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 16:43 04 квітня Щоб ніхто не дізнався про "плівки": на ТБ запустили "жорстку цензуру" і полетіли голови - Лерос
- 12:00 03 квітня Вірусні війни у Львівській міськраді: Порошенко проти Садового
- 09:39 03 квітня Усі "слуги народу" заступилися за Лероса
- 10:22 03 квітня Венедиктова переслідує Лероса за указом Єрмака - Рябошапка