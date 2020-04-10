В Україні вже 334 медики заразилися коронавірусом

За весь час епідемії коронавірусу COVID-19 в Україні захворювання діагностували у 334 медичних працівників

Фото: скріншот відео

За весь час епідемії коронавірусу COVID-19 в Україні захворювання діагностували у 334 медичних працівників

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в ефірі телеканалу "Інтер", передає RegioNews.

"Дійсно, у нас з 2 тисяч 203 захворювань на сьогодні 334 медичних працівника", - сказав він.

За словами міністра, українська влада щодня займається тим, щоб забезпечити медиків засобами індивідуального захисту.

"Кожен день прилітають літаки з десятками, сотнями тисяч як респіраторів, так і костюмами біозахисту, окулярами - все це відразу поставляється в лікарні", - зазначив він.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, у Херсонській області на коронавірус захворіло 12 медиків, 202 перебувають на самоізоляції.

Станом на ранок 10 квітня, в Україні зафіксовано 2203 випадки COVID-19.