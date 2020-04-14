Для боротьби з COVID-19 підготували катер

Санітарний військовий катер "Сокаль” обладнали усім необхідним та підготували для прийому хворих на коронавірус службовців ЗСУ

Фото: командування Медичних сил ЗСУ

Санітарний військовий катер "Сокаль” обладнали усім необхідним та підготували для прийому хворих на коронавірус службовців ЗСУ

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на АрміяInform.

"Сокаль” призначений для пошуку, евакуації та порятунку постраждалих у морі. Але, враховуючи ситуацію з поширенням коронавірусної інфекції в Україні, його переобладнали для ізоляції хворих військовослужбовців.

Внутрішня частина судна розділена на дві частини: медичну та відсіки для екіпажу. На "Сокалі” є два ізолятори, один з яких загальний, а інший для тяжких хворих. Він обладнаний душовими кабінами, операційною, де можна проводити лікувальні процедури.

Відтепер, щоб обмежити пересування хворого за КПП військової частини та його контактування зі здоровими, таку людину помістять на ізоляцію на борт медичного катера.

Нагадаємо, що на 14 квітня у ЗСУ відомо про 19 хворих COVID-19 серед яких - один смертельний випадок. Також відомо про жінку-військову, яка вилікувалася від небезпечного захворювання. Це лікарка Хмельницького військового шпиталю. Наприкінці березня медик у домашніх умовах лікувалася від ГРЗ. 31 березня їй стало гірше. Жінку госпіталізували до Хмельницької інфекційної лікарні з діагнозом "пневмонія". ПЛР-тест підтвердив інфікування коронавірусом.

Напередодні, 12 квітня, лабораторне тестування підтвердило новий випадок інфікування коронавірусом українського військовослужбовця. 8 квітня його шпиталізували до Львівської обласної інфекційної лікарні. У прийомному покої медики поставили діагноз "двобічна пневмонія”. ПЛР-тестування підтвердило наявність COVID-19 в організмі військового. Зараз його стан стабільно важкий.

Також Командування Медичних сил ЗСУ повідомляє, що станом на ранок 14 квітня нових випадків інфікування COVID-19 в українському війську не зафіксовано.

Як писали RegioNews раніше, 2 квітня коронавірус лабораторно виявили у одного з військовослужбовців Київського гарнізону. З 23 березня він перебував на самоізоляції, бо, ймовірно, контактував із хворими на атипову пневмонію. 30 березня військовому зробили всі необхідні лабораторні дослідження. Інфікування "китайським” вірусом підтвердили. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний. Він проходить лікування у домашніх умовах під наглядом медичної служби.