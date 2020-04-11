13:54  11 квітня
В Одесі охорона супермаркету побила покупця через шарф замість маски
10:31  11 квітня
Кабмін працює над планом виходу з кризи, - Денис Шмигаль
10:45  11 квітня
Коронавірус "взяв" Миколаїв: в області зареєстровано перші два випадки СOVID-19
UA | RU
UA | RU
11 квітня 2020, 14:15 6

"Моє серце зайняте", - перший заступник голови Офісу президента вирішив одружитися

Читайте также
на русском языке
11 квітня 2020, 14:15 6
Читайте также на русском языке
Перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов готується до весілля
Фото: УП
Перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов готується до весілля

Про це політик повідомив в інтерв'ю "Главкому", пише RegioNews.

Найближчий соратник Зеленського не розкриває дату і деталі підготовки урочистості, але вже відомо, що через карантин весілля відбудеться пізніше запланованої дати і буде невеликим.


"Для мене це подія внутрішня, сімейна, для кола близьких людей, а не тусовка на 300 осіб. Вся ця ситуація з карантином і вірусом, звичайно, впливає і на наші з Настею плани, і можливо нам потрібно буде трохи перенести дату, однак головне незмінне - наше бажання створити сім'ю", - зазначив колишній виконавчий продюсер "Кварталу 95" Сергій Трофімов.


Наречена Трофімова, Настя, – звичайна дівчина, яка займається авторськими правами.

"Вона не зірка шоу-бізнесу, не співачка, вона - звичайна людина, хоча для мене, звісно, надзвичайна і неповторна. Настя працює в компанії, яка займається авторськими правами", - розповів соратник Зеленського.

Читайте також: Офіс президента попередив голів ОДА, які не справляються з коронавірусом

ОПУ розробив нові критерії оцінки роботи ОДА - Сергій Трофімов


Сергій Трофимов Офіс президента весілля Володимир Зеленський карантин
Зеленський на Донбасі вивчав, як протистоять коронавірусу військові медики
11 квітня 2020, 12:54
Кабмін працює над планом виходу з кризи, - Денис Шмигаль
11 квітня 2020, 10:31
Зеленський пообіцяв урізати зарплати державних чиновників
10 квітня 2020, 19:56
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
11 квітня 2020, 13:01
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
09 квітня 2020, 13:07
Щоб ніхто не дізнався про "плівки": на ТБ запустили "жорстку цензуру" і полетіли голови - Лерос
04 квітня 2020, 16:43
ОП втрутився у вибори головного медичного чиновника на Рівненщині
09 квітня 2020, 18:33
Люди Чернишова в КОДА заблокували купівлю апаратів ШВЛ
08 квітня 2020, 17:53
Всі будівельні проєкти міністра Чернишова провалилися. Стали відомі деталі
05 квітня 2020, 12:02
Останні Популярні
Ірина Федоляк
Інна Усачова
Ярослава Гресь
Всі блоги »
Уроки зроблені, а знань немає. Як українські школярі вчаться на карантині
10 квітня 2020, 12:10
Черкащина: хто контролює 80% автовокзалів регіону
09 квітня 2020, 12:00
Всі публікації »
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Всі відео »
Рінат Ахметов
Куратор по боротьбі з COVID-19 в Івано-Франківській, Львівській, Донецькій та Луганській областях
Косюк Юрій
Куратор Вінницької та Черкаської областей по боротьбі з COVID-19
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »