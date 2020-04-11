"Моє серце зайняте", - перший заступник голови Офісу президента вирішив одружитися
Про це політик повідомив в інтерв'ю "Главкому", пише RegioNews.
Найближчий соратник Зеленського не розкриває дату і деталі підготовки урочистості, але вже відомо, що через карантин весілля відбудеться пізніше запланованої дати і буде невеликим.
"Для мене це подія внутрішня, сімейна, для кола близьких людей, а не тусовка на 300 осіб. Вся ця ситуація з карантином і вірусом, звичайно, впливає і на наші з Настею плани, і можливо нам потрібно буде трохи перенести дату, однак головне незмінне - наше бажання створити сім'ю", - зазначив колишній виконавчий продюсер "Кварталу 95" Сергій Трофімов.
Наречена Трофімова, Настя, – звичайна дівчина, яка займається авторськими правами.
"Вона не зірка шоу-бізнесу, не співачка, вона - звичайна людина, хоча для мене, звісно, надзвичайна і неповторна. Настя працює в компанії, яка займається авторськими правами", - розповів соратник Зеленського.
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