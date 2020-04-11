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Первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов готовится к свадьбе
Фото: УП
Первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов готовится к свадьбе

Об этом политик сообщил в интервью "Главкому", пишет RegioNews.

Ближайший соратник Зеленского не раскрывает дату и детали подготовки торжества, но уже известно, что из-за карантина свадьба состоится позже намеченной даты и будет небольшой.


"Для меня это событие внутреннее, семейное, для круга близких людей, а не тусовка на 300 человек. Вся эта ситуация с карантином и вирусом, конечно, влияет и на наши с Настей планы, и возможно нам нужно будет немного перенести дату, однако главное неизменное - наше желание создать семью", - отметил бывший исполнительный продюсер "Квартала 95" Сергей Трофимов.


Невеста Трофимова, Настя, – обычная девушка, которая занимается авторскими правами.

"Она не звезда шоу-бизнеса, не певица, она - обычный человек, хотя для меня, конечно, чрезвычайная и неповторима. Настя работает в компании, которая занимается авторскими правами", - рассказал соратник Зеленского.

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