ОПУ розробив нові критерії оцінювання роботи ОДА - Сергій Трофімов

В Офісі президента України розробили нов параметри оцінки соціально-економічного стану областей та діяльності обласних державних адміністрацій

Фото: president.gov.ua

В Офісі президента України розробили нов параметри оцінки соціально-економічного стану областей та діяльності обласних державних адміністрацій

Як передає RegioNews, посилаючись на пресслужбу Офісу, про це повідомив перший заступник керівника ОП Сергій Трофімов.

"Досі у різних гілок влади не було єдиної, зрозумілої для всіх та прозорої системи оцінювання ефективності роботи облдержадміністрацій у тих сферах, у яких вони мають повноваження. Тому ми з допомогою профільних фахівців та експертів проаналізували всі плюси та мінуси в їхній роботі та розробили цю концепцію", - сказав він.

За словами Трофімова, новий підхід дасть змогу порівнювати результати діяльності ОДА у міжрегіональному та часовому розрізі й допомагатиме визначати точки, де облдержадміністрації можуть докладати зусилля для покращення ситуації.

Він пояснив, що нині існують реальні повноваження ОДА, перелік яких визначений законом України "Про місцеві державні адміністрації" і які змінюються нечасто. Але способи збору, структурування, передачі даних, що збираються державою, постійно вдосконалюються, а тому конкретні показники оцінки ефективності можуть змінюватися доволі часто для того, щоб максимально повно використовувати потенціал наявних даних.

За словами Трофімова, тому діяльність ОДА вирішили оцінювати за дворівневим індексом, у якому верхній рівень розраховуватиметься за галузевим принципом розподілу повноважень, а нижній – на основі набору параметрів для оцінки діяльності в кожній галузі, що можуть змінюватися за потреби.

Інтеграція параметрів моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів здійснюватиметься на основі показників щоквартальної оцінки соціально-економічного розвитку АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя, визначених постановою Кабміну №856 від 2015 року.

Найближчим часом концепція має бути презентована президенту та затверджена урядом.