Зеленський на Донбасі вивчав, як протистоять коронавірусу військові медики
Відео з поїздки Зеленського на Донбас опублікувала пресслужба Офісу президента України, пише RegioNews.
Зеленський відвідав наметове містечко 66-го Військово-мобільного госпіталю в Покровському Донецької області, яке призначене для інфекційних хворих на коронавірус військовослужбовців. Він привіз медикам засоби індивідуального захисту, а також нагородив за показове виконання поставлених завдань окремих військовослужбовців.
Ознайомлення Президента України Володимира Зеленського з функціонуванням наметового містечка для інфекційних хворих на COVID-19.
Ознайомлення Президента України Володимира Зеленського з функціонуванням наметового містечка для інфекційних хворих на COVID-19 66-го Військово-мобільного госпіталя.Опубліковано Офіс Президента України Субота, 11 квітня 2020 р.
Крім візиту на Донбас, Зеленський планує ще відвідати Бердянськ Запорізької області. Там він обговорить питання створення об’єктів військової інфраструктури військово-морської бази "Восток" ВМС України.
Ознайомлення Президента України Володимира Зеленського з функціонуванням наметового містечка для інфекційних хворих на COVID-19.
Ознайомлення Президента України Володимира Зеленського з функціонуванням наметового містечка для інфекційних хворих на COVID-19 66-го Військово-мобільного госпіталя.Опубліковано Офіс Президента України Субота, 11 квітня 2020 р.
Важливо відзначити, що в ЗСУ за станом на 11 квітня зафіксовано 10 випадків захворювання COVID-19, з них 1 летальний. На ізоляції, в тому числі самоізоляції, знаходяться 180 осіб. У 20 військовослужбовців в найближчі три дні закінчується ізоляція.
Читайте також: Як ЗСУ живуть під час пандемії COVID-19
- 14:31 11 квітня На Кіровоградщині коронавірус виявили у 43 медиків
- 14:15 11 квітня "Моє серце зайняте", - перший заступник голови Офісу президента вирішив одружитися
- 13:54 11 квітня В Одесі охорона супермаркету побила покупця через шарф замість маски
- 13:20 11 квітня Журналістка із Сум написала до поліції заяву на голову ОДА за порушення правил карантину
- 13:01 11 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:54 11 квітня Зеленський на Донбасі вивчав, як протистоять коронавірусу військові медики
- 13:01 11 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 13:07 09 квітня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 16:43 04 квітня Щоб ніхто не дізнався про "плівки": на ТБ запустили "жорстку цензуру" і полетіли голови - Лерос
- 18:33 09 квітня ОП втрутився у вибори головного медичного чиновника на Рівненщині
- 17:53 08 квітня Люди Чернишова в КОДА заблокували купівлю апаратів ШВЛ
- 12:02 05 квітня Всі будівельні проєкти міністра Чернишова провалилися. Стали відомі деталі