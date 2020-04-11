13:54  11 квітня
В Одесі охорона супермаркету побила покупця через шарф замість маски
10:31  11 квітня
Кабмін працює над планом виходу з кризи, - Денис Шмигаль
10:45  11 квітня
Коронавірус "взяв" Миколаїв: в області зареєстровано перші два випадки СOVID-19
UA | RU
UA | RU
Валерія Ясницька
журналіст
11 квітня 2020, 12:54 3

Зеленський на Донбасі вивчав, як протистоять коронавірусу військові медики

Читайте также
на русском языке
11 квітня 2020, 12:54 3
Читайте также на русском языке
У суботу, 11 квітня, президент Володимир Зеленський приїхав на Донбас, щоб ознайомитися з обстановкою на ділянці розведення сил і засобів Богданівка-Петрівське. Президент також відвідав наметове містечко для хворих на коронавірус військових
Фото: офіс президента України
У суботу, 11 квітня, президент Володимир Зеленський приїхав на Донбас, щоб ознайомитися з обстановкою на ділянці розведення сил і засобів Богданівка-Петрівське. Президент також відвідав наметове містечко для хворих на коронавірус військових

Відео з поїздки Зеленського на Донбас опублікувала пресслужба Офісу президента України, пише RegioNews.

Зеленський відвідав наметове містечко 66-го Військово-мобільного госпіталю в Покровському Донецької області, яке призначене для інфекційних хворих на коронавірус військовослужбовців. Він привіз медикам засоби індивідуального захисту, а також нагородив за показове виконання поставлених завдань окремих військовослужбовців.

Ознайомлення Президента України Володимира Зеленського з функціонуванням наметового містечка для інфекційних хворих на COVID-19.

Ознайомлення Президента України Володимира Зеленського з функціонуванням наметового містечка для інфекційних хворих на COVID-19 66-го Військово-мобільного госпіталя.

Опубліковано Офіс Президента України Субота, 11 квітня 2020 р.

Крім візиту на Донбас, Зеленський планує ще відвідати Бердянськ Запорізької області. Там він обговорить питання створення об’єктів військової інфраструктури військово-морської бази "Восток" ВМС України.

Ознайомлення Президента України Володимира Зеленського з функціонуванням наметового містечка для інфекційних хворих на COVID-19.

Ознайомлення Президента України Володимира Зеленського з функціонуванням наметового містечка для інфекційних хворих на COVID-19 66-го Військово-мобільного госпіталя.

Опубліковано Офіс Президента України Субота, 11 квітня 2020 р.

Важливо відзначити, що в ЗСУ за станом на 11 квітня зафіксовано 10 випадків захворювання COVID-19, з них 1 летальний. На ізоляції, в тому числі самоізоляції, знаходяться 180 осіб. У 20 військовослужбовців в найближчі три дні закінчується ізоляція.

Читайте також: Як ЗСУ живуть під час пандемії COVID-19


Володимир Зеленський президент Донбас Донецька область армія ЗСУ коронавірус
Український винищувач здійснив аварійну посадку на аеродромі Мелітополя
11 квітня 2020, 12:33
Зведення ООС: на Донбасі поранили двох військових
11 квітня 2020, 10:13
Зеленський пообіцяв урізати зарплати державних чиновників
10 квітня 2020, 19:56
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
11 квітня 2020, 13:01
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
09 квітня 2020, 13:07
Щоб ніхто не дізнався про "плівки": на ТБ запустили "жорстку цензуру" і полетіли голови - Лерос
04 квітня 2020, 16:43
ОП втрутився у вибори головного медичного чиновника на Рівненщині
09 квітня 2020, 18:33
Люди Чернишова в КОДА заблокували купівлю апаратів ШВЛ
08 квітня 2020, 17:53
Всі будівельні проєкти міністра Чернишова провалилися. Стали відомі деталі
05 квітня 2020, 12:02
Останні Популярні
Ірина Федоляк
Інна Усачова
Ярослава Гресь
Всі блоги »
Уроки зроблені, а знань немає. Як українські школярі вчаться на карантині
10 квітня 2020, 12:10
Черкащина: хто контролює 80% автовокзалів регіону
09 квітня 2020, 12:00
Всі публікації »
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Всі відео »
Рінат Ахметов
Куратор по боротьбі з COVID-19 в Івано-Франківській, Львівській, Донецькій та Луганській областях
Косюк Юрій
Куратор Вінницької та Черкаської областей по боротьбі з COVID-19
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »