Зеленський на Донбасі вивчав, як протистоять коронавірусу військові медики

У суботу, 11 квітня, президент Володимир Зеленський приїхав на Донбас, щоб ознайомитися з обстановкою на ділянці розведення сил і засобів Богданівка-Петрівське. Президент також відвідав наметове містечко для хворих на коронавірус військових

Фото: офіс президента України

У суботу, 11 квітня, президент Володимир Зеленський приїхав на Донбас, щоб ознайомитися з обстановкою на ділянці розведення сил і засобів Богданівка-Петрівське. Президент також відвідав наметове містечко для хворих на коронавірус військових

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