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10 квітня 2020, 10:24 27

Офіс президента попередив голів ОДА, які не справляються з коронавірусом

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10 квітня 2020, 10:24 27
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Для оцінки роботи голів облдержадміністрацій використовуватимуть два критерії: ефективність боротьби з коронавірусом та соціально-економічні показники, повідомили на Банковій
Фото: УП
Для оцінки роботи голів облдержадміністрацій використовуватимуть два критерії: ефективність боротьби з коронавірусом та соціально-економічні показники, повідомили на Банковій

Про це перший заступник глави Офісу президента Сергій Трофімов розповів у інтерв’ю виданню "Главком", пише RegioNews.

Сергій Трофімов запевняє, що ніхто не буде захищати неефективного менеджера.

"Ніхто не буде захищати неефективного менеджера. Якщо він не налаштовує всі процеси ефективно, то, вибачте, – парашутний спорт не для вас", - наголосив Трофімов.


Трофімов наголосив, що завжди можна виокремити реальні показники виділення і освоєння коштів на боротьбу з коронавірусом.

"У мене є чітка статистика, хто і скільки залучив на боротьбу з коронавірусом. Мені видно, у кого і скільки виділено з обласного бюджету, з міського, хто залучив кошти з інших джерел. Також є аналітика, як ці засоби були освоєні станом на кінець березня. Якщо ти забезпечив виділення великих коштів, але не забезпечив їхнього освоєння, – ти неефективний менеджер. Якщо ж ти ефективно їх освоїв, швидко і вчасно закупив та роздав лікарням все необхідне, – молодець!", - підкреслив посадовець.

За інформацією "Главкома", Банкова уже ухвалила негативні висновки щодо кількох голів ОДА. Чергова ротація керівництва у регіонах може початися вже найближчим часом з південних областей.

Нагадаємо, вчора, 9 квітня, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що до боротьби з коронавірусом не повинні підтягувати політичні ігри.

Також читайте: ОП втрутився у вибори головного медичного чиновника на Рівненщині


ОДА Офіс президента Сергій Трофимов коронавірус показник ротація кадри
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