Офіс президента попередив голів ОДА, які не справляються з коронавірусом
Про це перший заступник глави Офісу президента Сергій Трофімов розповів у інтерв’ю виданню "Главком", пише RegioNews.
Сергій Трофімов запевняє, що ніхто не буде захищати неефективного менеджера.
"Ніхто не буде захищати неефективного менеджера. Якщо він не налаштовує всі процеси ефективно, то, вибачте, – парашутний спорт не для вас", - наголосив Трофімов.
Трофімов наголосив, що завжди можна виокремити реальні показники виділення і освоєння коштів на боротьбу з коронавірусом.
"У мене є чітка статистика, хто і скільки залучив на боротьбу з коронавірусом. Мені видно, у кого і скільки виділено з обласного бюджету, з міського, хто залучив кошти з інших джерел. Також є аналітика, як ці засоби були освоєні станом на кінець березня. Якщо ти забезпечив виділення великих коштів, але не забезпечив їхнього освоєння, – ти неефективний менеджер. Якщо ж ти ефективно їх освоїв, швидко і вчасно закупив та роздав лікарням все необхідне, – молодець!", - підкреслив посадовець.
За інформацією "Главкома", Банкова уже ухвалила негативні висновки щодо кількох голів ОДА. Чергова ротація керівництва у регіонах може початися вже найближчим часом з південних областей.
Нагадаємо, вчора, 9 квітня, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що до боротьби з коронавірусом не повинні підтягувати політичні ігри.
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