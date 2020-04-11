Кабмін працює над планом виходу з кризи, - Денис Шмигаль
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна", пише RegioNews.
В ефірі програми прем'єр розповів, що Україна почала карантинні заходи раніше, ніж Іспанія та Італія, а тому може раніше почати розробку плану виходу країни з економічної кризи.
"Сьогодні такий план є. Він ще досить сирий. Ми чітко розуміємо, які програми треба зробити для малого і середнього бізнесу. Де треба зробити рефинанс кредитів для малих і середніх підприємств. Ми розуміємо, яка ставка кредитування до 5% повинна бути зараз в умовах відновлення економіки. Те, що у нас зараз немає італійської або іспанської сценарію, не означає, що треба розслабитися. Як тільки план буде готовий, він буде представлений. Він у роботі. Ми працюємо", - заявив Шмигаль.
Раніше Шмигаль анонсував подовження карантину, а в ОП - прийдешню найбільшу загрозу
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