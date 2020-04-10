Зеленський пообіцяв урізати зарплати державних чиновників
Про це розповів у своєму відеозверненні Президент Володимир Зеленський, передає RegioNews.
Він запевнив, що не буде жодних скорочень стипендій, пенсій та видатків на наукову діяльність.
"Жодна гривня, закладена на оборону України, не буде зрізана. Всі реформи армії, закупівля сучасного озброєння, виготовлення оборонної продукції будуть продовжені", - розповів Зеленський.
Зеленський повідомив, що нова редакція бюджету передбачає скорочення зарплат чиновникам. Жоден чиновник не зможе отримувати зарплату, вищу 47 тисяч гривень.
"Затягнути пояси повинні всі державні службовці. Вже з квітня, незалежно від рангу і посади, їх зарплати не перевищують 47 тисяч гривень. Це стосується всіх - суддів, народних депутатів, прокурорів, працівників НБУ, ЦВК і багатьох інших чиновників, - сказав він.
Зеленський уточнив, що також ці обмеження стосуються членів спостережних рад.
Нагадаємо, Володимир Зеленський під час наради в Офісі президента заявив, що аптечні мережі будуть перевіряти на наявність медичних масок, а за їх відсутності аптекам загрожуватиме адміністративне покарання.
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