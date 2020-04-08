Черкаси: COVID-позитивні пацієнти у важкому стані
Про це повідомив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко на особистій Facebook-сторінці, інформують RegioNews.
"Важких пацієнтів, на жаль, побільшало. П’ятеро черкащан із пневмонією на сьогодні у важкому стані, але жоден із них не потребує поки що в підключенні до апарату штучної вентиляції легень”. - зазначив міський голова.
Додав, що у медзакладі обласного центру зараз перебуває 3 пацієнти із підозрою на COVID19 і ще 18 із підтвердженим діагнозом - коронавірусна інфекція. Усі вони мають ускладнення - пневмонію.
У МОЗ України повідомили, що у Черкаській області 8 квітня загалом виявили 80 інфікованих на коронавірус. У області також зафіксували один летальний випадок. 3 квітня в Умані від COVID-19 помер 47-річний рабин Моше Голшевський. Члени його родини також інфікувалися.
Як писали RegioNews раніше, 7 квітня директор департаменту охорони здоров'я Надія Гетьман повідомила про те, що із Черкаської інфекційної лікарні втекли два COVID-позитивні пацієнти. Як з'ясували правоохоронці, інформація дійсності не відповідає.
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