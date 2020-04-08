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Олександра Василенко
журналіст
08 квітня 2020, 15:24 8

У Донецькій області коронавірус продовжує "збирати урожай”

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08 квітня 2020, 15:24 8
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8 квітня на території Донецької області, яка підконтрольна ЗСУ, стало відомо про два нові випадки зараження COVID-19
Фото: Pixabay
8 квітня на території Донецької області, яка підконтрольна ЗСУ, стало відомо про два нові випадки зараження COVID-19

Про це RegioNews повідомляють із посиланням на очільника Донецької ОДА Павла Кириленка.

Зараз відомо про 11 інфікованих коронавірусом мешканців Донеччини. За останню добу на лікарняні ліжка втрапили 78-річна мешканка Дружківки та 27-річна жителька Мирнограда. Їх аналізи направили до вірусологічної лабораторії Донецького обласного центру профілактики і боротьби зі СНІДом у Слов'янську. Тести показали позитивний результат на наявність коронавірусу. Після цього літню жінку шпиталізували до інфекційної лікарні у місті Костянтинівка.

Нагадаємо, що 6 квітня саме у Дружківці зафіксували першу смерть від атипової пневмонії на території вільної від окупації Донецької області. Там хворобу не подолав 84-річний чоловік.

Незважаючи на це, 8 березня стало відомо про перший випадок одужання від коронавірусу в регіоні. Атипову пневмонію подолала мешканка Бахмута.

Як писали RegioNews раніше, 8 квітня стало відомо про першу смерть від COVID-19 в окупованій проросійськими бойовиками Амвросієвці Донецької області. Хворий чоловік помер ще 4 квітня, але окупаційна адміністрація намагалася усіляко приховати цей факт.


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