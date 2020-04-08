У Донецькій області коронавірус продовжує "збирати урожай”
Про це RegioNews повідомляють із посиланням на очільника Донецької ОДА Павла Кириленка.
Зараз відомо про 11 інфікованих коронавірусом мешканців Донеччини. За останню добу на лікарняні ліжка втрапили 78-річна мешканка Дружківки та 27-річна жителька Мирнограда. Їх аналізи направили до вірусологічної лабораторії Донецького обласного центру профілактики і боротьби зі СНІДом у Слов'янську. Тести показали позитивний результат на наявність коронавірусу. Після цього літню жінку шпиталізували до інфекційної лікарні у місті Костянтинівка.
Нагадаємо, що 6 квітня саме у Дружківці зафіксували першу смерть від атипової пневмонії на території вільної від окупації Донецької області. Там хворобу не подолав 84-річний чоловік.
Незважаючи на це, 8 березня стало відомо про перший випадок одужання від коронавірусу в регіоні. Атипову пневмонію подолала мешканка Бахмута.
Як писали RegioNews раніше, 8 квітня стало відомо про першу смерть від COVID-19 в окупованій проросійськими бойовиками Амвросієвці Донецької області. Хворий чоловік помер ще 4 квітня, але окупаційна адміністрація намагалася усіляко приховати цей факт.
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