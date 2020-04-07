Бойовики активізувалися в донецькому напрямку - штаб

У понеділок, 6 квітня, збройні формування Росії здійснили вісім обстрілів позицій Об’єднаних сил, чотири з яких – із застосуванням заборонених мінометів 120 і 82 калібру. Також окупанти відкривали вогонь по наших опорних пунктах з озброєння бойових машин піхоти, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів

Фото: flickr/ministryofdefenceua

У понеділок, 6 квітня, збройні формування Росії здійснили вісім обстрілів позицій Об’єднаних сил, чотири з яких – із застосуванням заборонених мінометів 120 і 82 калібру. Також окупанти відкривали вогонь по наших опорних пунктах з озброєння бойових машин піхоти, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів

Як повідомили RegioNews в штабі Операції об'єднаних сил, найбільше противник стріляв в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", де зафіксовано шість обстрілів. Зокрема, по обіді ворог двічі відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та кулеметів великого калібру по наших захисниках в районі селища Кам’янка. П’ять мін калібру 120 мм противник випустив з напрямку населеного пункту Старомихайлівка по околицях Красногорівки. На цій ділянці російські найманці також застосували станкові протитанкові гранатомети. Увечері окупанти обстріляли з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї захисників Старогнатівки, а з великокаліберних кулеметів – оборонців Авдіївки. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупаційні війська з напрямку н.п. Калинове обстріляли українській позиції поблизу н.п. Новозванівка і Новоолександрівка. В бік українських захисників противник випустив п’ять мінометних мін 120-го калібру та чотири міни калібру 82 мм. "Військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил вжили вичерпних заходів для припинення ворожого вогню, після чого ворог відмовився від подальших провокацій наших підрозділів...Втрат за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів серед українських захисників не було. За даними розвідки Об’єднаних сил, 6 квітня наші підрозділи поранили одного російського окупанта", - йдеться у повідомленні. Як зазначається, з початком цієї доби збройні формування РФ вогневої активності не проявляли. Втрат за поточну добу серед українських захисників немає. Ситуація в районі проведення операції ОС залишається контрольованою. Нагадаємо, зранку 6 квітня російсько-окупаційні війська обстріляли позиції ОС поблизу Павлополя. З напрямку населеного пункту Набережне вони випустили вісім мін калібру 82 мм, а також застосували озброєння бойових машин піхоти та протитанковий ракетний комплекс.

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