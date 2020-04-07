Підполковник СБУ фінансував проросійських бойовиків

У Краматорську співробітники ДБР затримали підполковника СБУ, якого підозрюють у фінансуванні проросійських бойовиків на тимчасово окупованій території Донецької області

Фото: СБУ

У Краматорську співробітники ДБР затримали підполковника СБУ, якого підозрюють у фінансуванні проросійських бойовиків на тимчасово окупованій території Донецької області

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на FaceNews.

Співробітника СБУ підозрюють у тому, що він разом зі спільником намагався передати у так звану "ДНР” 2,3 млн гривень.

Слідчі ДБР підозрюють, що затриманий регулярно давав хабарі військовослужбовцям на лінії розмежування, щоб ті не перешкоджали незаконному переміщенню готівки у невизнану "ДНР”.

Нагадаємо, що в Харківській області контррозвідка СБУ викрила нарахування незаконних соцвиплат померлим мешканцям окремих районів Донецької і Луганської областей, серед яких проросійські бойовики. Зловмисниця за гроші пропонувала мешканцям тимчасово окупованих територій сприяння у безпідставній виплаті пенсій та інших видів державної соціальної допомоги.

Як інформували RegioNews раніше, СБУ заочно повідомила про вчинення злочину та подала у розшук Дмитра Подліпанова - українця, який виконував обов'язки так званого "міністра транспорту” у невизнаній "ДНР”.