В зоні ООС ворог обстріляв автомобіль журналістів, втрат серед бійців немає
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.
Відомо, що ворог здійснив сім пострілів із мінометів калібру 120 мм по околицях Новотошківського.
Обстріли із гранатометів та кулеметів велися по позиціях районі Мар’їнки и Опитного.
Біля Красногорівки російські війська обстріляли цивільний автомобіль. За допомогою безпілотного літального апарату ворог скинув гранату ВОГ-17 поруч з транспортним засобом одного з вітчизняних центральних телеканалів, ніхто з журналістів та військовослужбовців не постраждав.
Українські війська відповіли вогнем по опорних пунктах противника, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Нагадаємо, 5 квітня в зоні бойових дій на Сході України зафіксовано 13 випадків порушення режиму припинення вогню формуваннями Російської Федерації.
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