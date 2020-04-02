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02 квітня 2020, 22:04 31

В Україні кількість хворих коронавірусом зросла до 897 - МОЗ

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02 квітня 2020, 22:04 31
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Станом на 22:00 2 квітня в Україні виявлено 897 хворих коронавірусом COVID-19
Фото: МОЗ
Станом на 22:00 2 квітня в Україні виявлено 897 хворих коронавірусом COVID-19

Про це повідомляє пресслужба МОЗ в Facebook, передає RegioNews.

За даними Центру громадського здоров'я, усі випадки підтверджені ПЛР-дослідженням.

Усього в Україні зафіксовано 22 летальні випадки від коронавірусу COVID-19.

19 людей вже одужали, і повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

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Станом на ранок 2 квітня за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 804 випадки COVID-19.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня, але з 30 березня режим карантину став жорсткішим. Зокрема, стали жорсткіші заходи самоізоляції для українців, які повернулися з-за кордону, чи контактували з інфікованими на коронавірус. 1 квітня уряд запровадив більш жорсткі вимоги щодо карантину до 24 квітня на всій території України.


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