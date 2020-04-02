В Україні кількість хворих коронавірусом зросла до 897 - МОЗ
Про це повідомляє пресслужба МОЗ в Facebook, передає RegioNews.
За даними Центру громадського здоров'я, усі випадки підтверджені ПЛР-дослідженням.
Усього в Україні зафіксовано 22 летальні випадки від коронавірусу COVID-19.
19 людей вже одужали, і повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
Станом на ранок 2 квітня за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 804 випадки COVID-19.
11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня, але з 30 березня режим карантину став жорсткішим. Зокрема, стали жорсткіші заходи самоізоляції для українців, які повернулися з-за кордону, чи контактували з інфікованими на коронавірус. 1 квітня уряд запровадив більш жорсткі вимоги щодо карантину до 24 квітня на всій території України.
- 22:04 02 квітня В Україні кількість хворих коронавірусом зросла до 897 - МОЗ
- 21:56 02 квітня Коронавірус: Чернівецьку область закривають на в'їзд та виїзд
- 21:32 02 квітня В збройних силах виявили ще один випадок COVID-19
- 20:55 02 квітня Зеленський назвав Гео Лероса аферистом і став на бік Єрмака - ЗМІ
- 20:01 02 квітня Україна очікує на отримання траншу від МВФ
- 19:40 02 квітня Ситуація на фронті: ворог 8 разів обстрілював українські позиції
- 19:16 02 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:09 31 березня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 10:12 27 березня Дружина в.о. міністра енергетики працює на Ахметова і отримує більше мільйона гривень зарплати
- 20:22 31 березня "Я просто продав стару Тойоту": в соцмережах висміяли брифінг Єрмака
- 14:00 31 березня Коронавірусна лихоманка: хто змінить Каспрука в Чернівцях
- 17:30 27 березня Мер Вінниці преміював себе і своїх заступників у розпалі "коронавірусного” збору коштів