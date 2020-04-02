В Украине количество больных коронавирусом возросло до 897 - Минздрав

По состоянию на 22:00 2 апреля в Украине выявлено 897 больных коронавирусом COVID-19

Фото: Минздрав

По состоянию на 22:00 2 апреля в Украине выявлено 897 больных коронавирусом COVID-19

Об этом сообщает пресс служба Минздрава в Facebook, передает RegioNews.

По данным Центра общественного здоровья, все случаи подтверждены ПЦР-исследованием.

Всего в Украине зафиксировано 22 летальных исхода от коронавируса COVID-19.

19 человек уже выздоровели, и повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

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По состоянию на утро 2 апреля по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в целом подтверждено 804 случая COVID-19.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля, но с 30 марта режим карантина стал жестче. В частности, стали более жесткие меры самоизоляции для украинцев, которые вернулись из-за границы, или контактировали с инфицированными на коронавирус. 1 апреля Кабмин ввел более жесткие требования в отношении карантина до 24 апреля на всей территории Украины.