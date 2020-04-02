В Украине количество больных коронавирусом возросло до 897 - Минздрав
Об этом сообщает пресс служба Минздрава в Facebook, передает RegioNews.
По данным Центра общественного здоровья, все случаи подтверждены ПЦР-исследованием.
Всего в Украине зафиксировано 22 летальных исхода от коронавируса COVID-19.
19 человек уже выздоровели, и повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
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По состоянию на утро 2 апреля по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в целом подтверждено 804 случая COVID-19.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля, но с 30 марта режим карантина стал жестче. В частности, стали более жесткие меры самоизоляции для украинцев, которые вернулись из-за границы, или контактировали с инфицированными на коронавирус. 1 апреля Кабмин ввел более жесткие требования в отношении карантина до 24 апреля на всей территории Украины.
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