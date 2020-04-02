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02 апреля 2020, 08:11 29

Коронавирус в Украине: зафиксировано почти 800 случаев инфицирования

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02 апреля 2020, 08:11 29
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По состоянию на 22:00 1 апреля в Украине 794 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случая COVID-19
Фото: twitter/XHNews
По состоянию на 22:00 1 апреля в Украине 794 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случая COVID-19

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на данные Центра общественного здоровья Украины.

По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории центра и областных лабораторных центров, всего в Украине зафиксировано 20 летальных случаев от COVID-19, еще 13 человек выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Как отмечается, с начала года ЦОС получил 3834 подозрения на новую коронавирусную инфекцию.

В центре также напомнили, что "положительный результат экспресс-теста на COVID-19 не является подтверждением диагноза. Болезнь можно установить только на основании лабораторного исследования".

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Напомним, по состоянию на утро 1 апреля в Украине зафиксировали 669 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля, но с 30 марта режим карантина стал жестче. В частности, стали более жесткие меры самоизоляции для украинцев, которые вернулись из-за границы, или контактировали с инфицированными на коронавирус. 1 апреля Кабмин ввел более жесткие требования в отношении карантина до 24 апреля на всей территории Украины.

25 марта Кабмин продлил карантин и ввел по всей Украине чрезвычайную ситуацию, а в Минздраве Украины создали штаб по противодействию распространению коронавируса.

1 апреля на совещании у президента рассматривали возможность введения дополнительных, более жестких карантинных мероприятий. В частности, речь шла о режим "все в масках" с 6 по 24 апреля и ограничении количества людей при нахождении на улице.


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