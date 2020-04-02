Коронавирус в Украине: зафиксировано почти 800 случаев инфицирования
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на данные Центра общественного здоровья Украины.
По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории центра и областных лабораторных центров, всего в Украине зафиксировано 20 летальных случаев от COVID-19, еще 13 человек выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Как отмечается, с начала года ЦОС получил 3834 подозрения на новую коронавирусную инфекцию.
В центре также напомнили, что "положительный результат экспресс-теста на COVID-19 не является подтверждением диагноза. Болезнь можно установить только на основании лабораторного исследования".
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).
Читайте также: Как противостоять коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
Напомним, по состоянию на утро 1 апреля в Украине зафиксировали 669 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля, но с 30 марта режим карантина стал жестче. В частности, стали более жесткие меры самоизоляции для украинцев, которые вернулись из-за границы, или контактировали с инфицированными на коронавирус. 1 апреля Кабмин ввел более жесткие требования в отношении карантина до 24 апреля на всей территории Украины.
25 марта Кабмин продлил карантин и ввел по всей Украине чрезвычайную ситуацию, а в Минздраве Украины создали штаб по противодействию распространению коронавируса.
1 апреля на совещании у президента рассматривали возможность введения дополнительных, более жестких карантинных мероприятий. В частности, речь шла о режим "все в масках" с 6 по 24 апреля и ограничении количества людей при нахождении на улице.
- 08:31 02 апреля На Буковине за день обнаружили 39 новых больных - председатель ОГА
- 08:11 02 апреля Коронавирус в Украине: зафиксировано почти 800 случаев инфицирования
- 21:47 01 апреля На Одесчине весь день горит национальный природный парк
- 21:35 01 апреля Медикам втрое увеличили оклад за борьбу с COVID-19
- 21:19 01 апреля Зеленского призывают уволить и посадить Ермака
- 20:49 01 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 20:49 01 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:09 31 марта Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 10:00 26 марта Заложники границы и коронавируса: как украинские заробитчане добираются домой
- 10:12 27 марта Жена и.о. министра энергетики работает на Ахметова и получает более миллиона гривен зарплаты
- 17:30 27 марта Мэр Винницы премировал себя и своих заместителей в разгаре "коронавірусного” сбора средств
- 20:22 31 марта "Я просто продал старую Тойоту": в соцсетях высмеяли брифинг Ермака