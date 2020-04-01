У Києві кількість хворих коронавірусом зросла до 132

Станом на середу, 1 квітня у Києві виявили 25 нових випадків коронавірусної інфекції COVID-19

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Станом на середу, 1 квітня у Києві виявили 25 нових випадків коронавірусної інфекції COVID-19

Про це в ході брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

"Кількість киян, хворих на COVID-19 за минулу добу збільшилася на 25 осіб. Всього в столиці 132 підтверджених випадки захворювання коронавірусом", - повідомив він.

За словами Кличка, серед нових хворих 12 чоловіків віком від 23 до 71 року і 12 жінок віком від 21 до 81 року.

Також захворювання виявили у однорічної дитини.

"З 25 хворих госпіталізували 15 киян. У Олександрівську лікарню - чотирьох, в міську лікарню №4 - 7, в лікарню №9 - 3 і ще одного хворого в клінічну лікарні №3. Решта 10 хворих лікуються вдома на самоіоляціі під контролем лікарів", - розповів Кличко.

Він додав, що ніхто із цих 25 осіб за кордоном не був, усі вони інфікувались в Україні.

Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров'я, станом на 22 годину 31 березня в Україні зафіксували 645 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.

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