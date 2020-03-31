В Україні зафіксовано 645 випадків захворювання коронавірусом

За даними Центру громадського здоров'я, станом на 22 годину 31 березня в Україні 645 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу

Фото: flickr

За даними Центру громадського здоров'я, станом на 22 годину 31 березня в Україні 645 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу

Про це повідомляє пресслужба МОЗ в Telegram, передає RegioNews.

"За даними ЦГЗ, станом на 22:00 31 березня в Україні 645 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 ПЛР-дослідженням", - йдеться в повідомленні.

Всього зафіксовано 17 летальних випадків від COVID-19 в Україні.

Загалом 10 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

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Нагадаємо, станом на ранок 30 березня в Україні лабораторно підтвердили 480 випадків захворювання коронавірусом COVID-19. За минулу добу було виявлено 62 нових випадки захворювання. Усього з початку епідемії коронавірусу 6 пацієнтів одужали і 11 померли.