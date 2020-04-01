Коронавірус на Сумщині: стало відомо про нових хворих
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на інформацію МОЗ України.
Обидва пацієнта знаходяться в інфекційному відділенні Кролевецької ЦРЛ. Тест ПЛР підтвердив наявність у їх організмі коронавірусної інфекції. Стан хворих середньої тяжкості, адже перебіг хвороби ускладнила двобічна пневмонія. Зараз медики відпрацьовують усі соціальні контакти нових пацієнтів, щоб уникнути подальших випадків зараження.
Таким чином, станом на 1 квітня у Сумській області вже 19 COVID-позитивних людей. Серед них - 2 летальних випадки.
Виконуючий обов'язки директора Обласного лабораторного центру МОЗ України Володимир Забаржський повідомив про те, що у Сумському регіоні на цей час зафіксували 4 вогнища розповсюдження короновірусної інфекції: це родини в Кролевецькому та Конотопському районах та у місті Охтирка.
Також додав, що до Сумської області останнім часом повернулися більше 5 тис людей. Режиму самоізоляції вони не дотримуються, повідомляє "Данкор онлайн”.
Як писали RegioNews раніше, у Конотопі 31 березня зафіксували другу смерть людини, яка потрапила в лікарню з лабораторно підтвердженим діагнозом COVID-19. Хвора перебувала в одній палаті з інфікованою коронавірусом 76-річною жінкою. Та померла у реанімації 25 березня.
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