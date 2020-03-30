Працівник НАБУ захворів коронавірусом - ЗМІ

В одного зі співробітників Національного антикорупційного бюро України виявили коронавірус

Фото: ukr.media

В одного зі співробітників Національного антикорупційного бюро України виявили коронавірус

Як передає RegioNews, про це повідомили "Українській правді" у пресслужбі НАБУ.

Як повідомляється, хворий почувається задовільно, від першого дня появи симптомів захворювання перебуває на самоізоляції. Так само, як і колеги, з яким він безпосередньо контактував.

Також у пресслужбі запевнили, що НАБУ вживає всіх необхідних превентивних заходів для непоширення захворювання: обладнані точки з дезінфекторами, з 16 березня здійснюється контроль за температурою тіла всіх відвідувачів бюро, доступ на територію сторонніх осіб обмежено.

Окрім бахіл та разових рукавичок, які детективи НАБУ одягають для проведення слідчих дій вже впродовж кількох останніх років, додалися ще й медичні маски.

Як зазначається, частині співробітників надана можливість віддаленої роботи та роботи за гнучким графіком.

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