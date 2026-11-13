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13 листопада 2026, 10:50

Дубінському, якого підозрюють у держзраді, ВР виплатила понад 3,4 млн грн

13 листопада 2026, 10:50
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Фото: "Радіо Свобода"
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Народному депутату Олександру Дубінському, який майже три роки перебуває під вартою за підозрою в державній зраді, Верховна Рада виплатила понад 3,4 млн грн

Про це повідомив проєкт журналістських розслідувань "Схеми", передає RegioNews.

За даними журналістів, у липні 2026 року Дубінський звернувся до Верховної Ради з проханням виплатити йому зарплату, кошти на депутатську діяльність та компенсацію за невикористані відпустки.

Голова регламентного комітету парламенту Сергій Кальченко пояснив, що зарплату народному депутату нараховують лише за фактично відпрацьований час. Водночас виплати на здійснення депутатських повноважень, які становлять близько 200 тис. грн на місяць, передбачені для всіх народних депутатів незалежно від того, чи виконують вони свої обов'язки фактично.

Члени регламентного комітету одностайно підтримали таке трактування.

Як з'ясували "Схеми", вже через три дні після засідання комітету Апарат Верховної Ради почав перераховувати кошти Дубінському. Перший платіж становив майже 200 тис. грн.

Загалом станом на жовтень 2026 року нардеп отримав понад 3,4 млн грн.

Журналісти звернулися до Дубінського по коментар через його адвоката, однак на момент публікації відповіді не отримали.

Нагадаємо, восени 2023 року Дубінському повідомили про підозру в державній зраді та створенні, керівництві й участі у злочинній організації.

У травні 2026 року Офіс Генпрокурора вручив підозру народному депутату IX скликання. За даними слідства, підозрюваний системно використовував власні інформаційні майданчики для поширення тез, вигідних державі-агресору.

У прокуратурі не вказували, про кого йшлося, проте народний депутат України Олександр Дубінський заявив, що йому і справді оголосили ще одну підозру.

У січні 2025 року Дубінського внесли в офіційний список українських корупціонерів. Підставою внесення до Реєстру стало рішення Київського апеляційного суду, який відмовив у задоволені скарги на рішення Печерського районного суду міста Києва.

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