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13 листопада 2026, 10:59

Через атаки РФ без світла залишилася частина споживачів у 12 областях, – Міненерго

13 листопада 2026, 10:59
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Ілюстративне фото: pixabay
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Станом на ранок 13 листопада внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру частина споживачів у 12 областях України залишилася без електропостачання. У більшості регіонів продовжують діяти графіки погодинних відключень

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Знеструмлення зафіксовані у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Житомирській, Київській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

У постраждалих регіонах енергетики цілодобово проводять ремонтно-відновлювальні роботи там, де дозволяє безпекова ситуація. Водночас нові атаки та повітряні тривоги ускладнюють відновлення електропостачання.

У більшості областей діють графіки погодинних відключень світла, а для промислових підприємств – обмеження потужності.

Через постійні російські удари ситуація в енергосистемі залишається нестабільною, тому графіки відключень можуть змінюватися протягом дня.

Нагадаємо, енергоексперт Юрій Корольчук в інтерв'ю RegioNews розповів, що для відновлення української енергосистеми після російських атак може знадобитися близько 20 років. При цьому повернути її до довоєнного рівня, ймовірно, не вдасться.

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