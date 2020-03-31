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Альона Коханчук
Редактор
31 березня 2020, 11:32 27

Харківські підприємці намагалися продати китайцю маски - ринкова вартість яких майже 61 млн грн

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31 березня 2020, 11:32 27
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Представники двох харківських підприємств з виробництва захисних медичних масок намагалися продати іноземцю товар за дуже заниженою ціною
Фото: прикордонна служба України
Представники двох харківських підприємств з виробництва захисних медичних масок намагалися продати іноземцю товар за дуже заниженою ціною

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Варто зазначити, що Уряд заборонив експорт медичних масок, халатів і рукавичок. Заборона діє через їхній дефіцит на внутрішньому ринку.

Однак бажаючих нажитися на епідемії не меншає. Так, у Харкові викрили масштабну незаконну оборудку.

Харківські підприємства намагалися продати жителю Китая понад 300 тис. медмасок за ціною трохи більше 1 гривні за штуку. Ринкова ж ціна цієї партії - майже 61 мільйон грн.

Судом було санкціоновано проведення обшуків на восьми об’єктах в Київській, Харківській та Полтавській областях. За результатами яких в складських та виробничих приміщеннях, офісах та фактичних місцях проживання фігурантів провадження правоохоронці виявили та вилучили первинні фінансово-господарські документи, електронні носії інформації, які свідчать про купівлю та подальший продаж медичних масок. Також вилучено чорнові записи, мобільні термінали, банківські картки, ноутбуки, USB накопичувачі, зразки масок респіраторних, грошові кошти у сумі 243000 доларів США та 14500 євро. Слідчо-оперативні дії тривають.

Варто зазначити, що маски, які зображені на фото правоохоронців, виробляє харківська фірма "BUK". Саме маски цієї фірми були помічені в сюжеті телеканалу RTVE. Телеканал проілюстрував сюжет про дефіцит захисних матеріалів кадрами розвантаження в Іспанії респіраторів українського виробництва. Таким чином можна зробити висновок, що оборудки з масками були непоодинокі.

Варто нагадати, що 14 березня у Волинській області на кордоні з Польщею, в пункті пропуску "Ягодин" було затримано автомобіль Renault, в якому знайшли 50 тисяч респіраторних масок на суму близько $50 тисяч.

1,5 тон медичних масок намагалися вивезти і з аеропорту "Бориспіль". Захисні засобі прямували до ОАЕ та Риму. Раніше у Києві злочинці під виглядом СБУ викрали 100 тис медичних масок.

Автор(и) статті: Альона Коханчук

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