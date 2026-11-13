Фото: поліція

Російські війська з вечора 12 листопада атакували Рівненську область, застосувавши до десяти реактивних безпілотників

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Близько 20:00 під удар потрапив об'єкт критичної інфраструктури в Сарненському районі. О 22:00 виникла пожежа в недобудованому житловому будинку – були зруйновані дах та стіна.

Близько 22:40 у Рівному загорівся об'єкт бізнесу. Рятувальники ліквідували пожежу, постраждалих там не було.

О 00:30 росіяни вдарили по багатоповерхівці в Рівному. Пожежі виникли у двох квартирах. Пошкоджені стіни, дах, вікна будинку, а також автомобілі та гаражі.

Внаслідок цього удару постраждали шестеро людей, серед них – діти віком 16 та 17 років. Одна людина перебуває у тяжкому стані. Поліцейські евакуювали з будинку понад 40 мешканців.

Близько 02:00 у Рівненському районі під удар потрапило приватне домоволодіння. Вогонь знищив автомобіль, також пошкоджені сусідні будинки та гараж.

О 04:00 російські війська атакували ще один об'єкт бізнесу в Рівненському районі. Внаслідок удару постраждав 46-річний чоловік, його госпіталізували. Рятувальники загасили пожежу.

Нагадаємо, вранці 13 листопада російські війська завдали двох ударів по Запоріжжю. Загинув 17-річний хлопець. Рятувальники дістали з-під завалів чотирьох людей.